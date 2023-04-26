ILL
8.1 114 оценок

Один из разработчиков российского хоррора ILL показал жуткую короткометражку

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butcher69
Новости

Художник Максим Верехин, который принимает участие в разработке хоррора ILL, опубликовал на своем YouTube-канале небольшой и жуткий видеоролик в жанре хоррор.

В короткометражке под названием Lure ("Приманка") показан сидящий у окна подросток, который замечает в окне некое существо. Судя по всему оно не может войти в дом без приглашения и получает его за приставку "Денди".

Ролик получился довольно жутким и кровавым и многие комментаторы так же отметили этот факт. Имеет ли данная короткометражка к игре ILL, о которой уже давно ничего не слышно, пока неизвестно.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
kityara35

У него в инсте много годноты криповой. Чел умеет пугать. Очень надеюсь, что ILL выйдет.

1
Merelone

Реально классно. Такую бы игру, да по-быстрее.

1
tamplier86

ужастик про карлсона)

1
THreeSH98

страшно, очень страшно (нет). Так себе. И челы которые комментят, вы боты что ли? Похоже на рекламу всратую.

0
Dry2Ice

Несмотря на бюджетность в анимациях и модельках, постановка, задумка и стилистические решения моё почтение, у многих дорогостоящих работ нет такого. Даже нахлынули воспоминания о PT, когда одна демка пугала больше, чем вся нынешняя игро и кино индустрия хорроров.

0
pasha30

офигеть ЖЕСТЬ. Игру бы такую.

-1
NarkoSky

Выглядит супер жутко.

-1
Filka77

Это реально впечатлило ,следим!

-1
супер пиявка

круто

-1