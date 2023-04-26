Один из разработчиков российского хоррора ILL показал жуткую короткометражку ©

Художник Максим Верехин, который принимает участие в разработке хоррора ILL, опубликовал на своем YouTube-канале небольшой и жуткий видеоролик в жанре хоррор.

В короткометражке под названием Lure ("Приманка") показан сидящий у окна подросток, который замечает в окне некое существо. Судя по всему оно не может войти в дом без приглашения и получает его за приставку "Денди".

Ролик получился довольно жутким и кровавым и многие комментаторы так же отметили этот факт. Имеет ли данная короткометражка к игре ILL, о которой уже давно ничего не слышно, пока неизвестно.