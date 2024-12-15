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ILL TBA
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
8.2 161 оценка

Создатели хоррора ILL представили новый трейлер игры

AceTheKing
Новости

Студия CLOUT Games, создатели российского хоррора ILL, представили новый небольшой трейлер под названием "Listen".

В нем показана прогулка главного героя по леденящей душу локации. Вскоре он достает револьвер, готовясь столкнуться с нечто опасным. Трейлер прерывается по мере приближения пугающих звуков. Из интересного: в трейлере можно заметить ящик с надписью на русском языке.

Дата выхода ILL на данный момент неизвестна. Игра выйдет на PC.

26
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
ГАЗ-М20

Реалистичность окружения прям очень хорошая. Но сам трейлер ни о чем.

11
Roy1010

Ну, честно сказать - трейлер ни о чём это лучше чем вообще ничего кроме пары скринов за последние года два. Хотя-бы видно что разработка идёт.

0
Elanu

Было б что показывать в трейлере.

4
Destroited

ну хоть что-то новое пусть хоть это будет

кстати минус не я тебе поставил и не пойму за что тебе его влепили

1
Viking90

Жуткий крик в конце трейлера, чуть не обделался.👍

2
Александр Кушагин

Очень рад ,что наши начали создавать игры

2
GennadijK

Я так понимаю, игра перешла на Ue 5 или изначально была на нём ? С подобным визуалом ремейк бы Call of Cthulhu Dark corner of the Earth или квест по роману Тень над Инсмаутом.

1
Armen 88

Супер трейлер, надо было на TGA

0
vctpo

Я ожидал что в конце что-то будет (покажут монстра). Я понимаю что было видео (название distress по моему) года два назад где показали монстра. Но тут я думаю в конце должны были показать монстра а гг начнет в него стрелять когда у монстра тем временем отсекаются конечности. Типа механику стрельбы и расчлененки показали бы хотя бы на пару сек в конце. Уже довольно долго разрабатывают они могли бы показать обновленную систему повреждений и стрельбы. А то что гг в коридоре идет и присутствие звука монстра это уже неудивительно. Но все же звуковая подача в трейлере качественная

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

Не понятно, почему Clout Games называют создателем ILL, если кроме рендеринга они не представляли ничего с самого начала? Может имеется ввиду, что это не игра создаётся, а сериал из трейлеров под названием ILL? Анонс то был 24 января 2021г https://www.playground.ru/ill/news/anonsirovan_rossijskij_horror_ill_igru_sravnivayut_s_resident_evil_i_outlast-1087103

0
No more drugs

20к/с.

-1
TastelessGerman

Чего так долго разрабатывают.

-1