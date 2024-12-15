Создатели хоррора ILL представили новый трейлер игры

Студия CLOUT Games, создатели российского хоррора ILL, представили новый небольшой трейлер под названием "Listen".
В нем показана прогулка главного героя по леденящей душу локации. Вскоре он достает револьвер, готовясь столкнуться с нечто опасным. Трейлер прерывается по мере приближения пугающих звуков. Из интересного: в трейлере можно заметить ящик с надписью на русском языке.
Дата выхода ILL на данный момент неизвестна. Игра выйдет на PC.
Реалистичность окружения прям очень хорошая. Но сам трейлер ни о чем.
Ну, честно сказать - трейлер ни о чём это лучше чем вообще ничего кроме пары скринов за последние года два. Хотя-бы видно что разработка идёт.
Было б что показывать в трейлере.
ну хоть что-то новое пусть хоть это будет
кстати минус не я тебе поставил и не пойму за что тебе его влепили
Жуткий крик в конце трейлера, чуть не обделался.👍
Очень рад ,что наши начали создавать игры
Я так понимаю, игра перешла на Ue 5 или изначально была на нём ? С подобным визуалом ремейк бы Call of Cthulhu Dark corner of the Earth или квест по роману Тень над Инсмаутом.
Супер трейлер, надо было на TGA
Я ожидал что в конце что-то будет (покажут монстра). Я понимаю что было видео (название distress по моему) года два назад где показали монстра. Но тут я думаю в конце должны были показать монстра а гг начнет в него стрелять когда у монстра тем временем отсекаются конечности. Типа механику стрельбы и расчлененки показали бы хотя бы на пару сек в конце. Уже довольно долго разрабатывают они могли бы показать обновленную систему повреждений и стрельбы. А то что гг в коридоре идет и присутствие звука монстра это уже неудивительно. Но все же звуковая подача в трейлере качественная
Не понятно, почему Clout Games называют создателем ILL, если кроме рендеринга они не представляли ничего с самого начала? Может имеется ввиду, что это не игра создаётся, а сериал из трейлеров под названием ILL? Анонс то был 24 января 2021г https://www.playground.ru/ill/news/anonsirovan_rossijskij_horror_ill_igru_sravnivayut_s_resident_evil_i_outlast-1087103
20к/с.
Чего так долго разрабатывают.