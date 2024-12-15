Создатели хоррора ILL представили новый трейлер игры

Студия CLOUT Games, создатели российского хоррора ILL, представили новый небольшой трейлер под названием "Listen".

В нем показана прогулка главного героя по леденящей душу локации. Вскоре он достает револьвер, готовясь столкнуться с нечто опасным. Трейлер прерывается по мере приближения пугающих звуков. Из интересного: в трейлере можно заметить ящик с надписью на русском языке.

Дата выхода ILL на данный момент неизвестна. Игра выйдет на PC.