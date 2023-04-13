Immortals of Aveum 20.07.2023
6.7 30 оценок

Атмосферный трейлер однопользовательского магического шутера Immortals of Aveum

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butcher69
Новости

Immortals of Aveum - это дебютная игра от Ascendant Studios, которая будет издана EA Originals. И сегодня был представлен новый геймплейный трейлер.

Пока известно только то, что это "новый революционный однопользовательский магический шутер от первого лица", который использует движок Unreal Engine 5, чтобы перенести нас в "оригинальную фэнтезийную вселенную, охваченную магией, изобилующую конфликтами и находящуюся на грани забвения".

Ascendant Studios была основана генеральным директором и игровым директором Бретом Роббинсом, который ранее был креативным директором оригинальной Dead Space от Visceral Games, а также креативным директором Sledgehammer Games для Call of Duty: Modern Warfare 3, Advanced Warfare и World War II.

Игра выйдет на консолях и ПК 20 июля 2023 года.

Трейлеры
4
4
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
MeduzaRUS

такой себе гейплей

5
mihmih150klin

слишком много свистоперделок

2
SpacePRedator014

Глазам будет бо бо после 30 минут в этой игре

1
AleksandrLondon2077

Днище , куча эффектов никому не нужных , вот круто(нет)

0