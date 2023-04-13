Атмосферный трейлер однопользовательского магического шутера Immortals of Aveum ©

Immortals of Aveum - это дебютная игра от Ascendant Studios, которая будет издана EA Originals. И сегодня был представлен новый геймплейный трейлер.

Пока известно только то, что это "новый революционный однопользовательский магический шутер от первого лица", который использует движок Unreal Engine 5, чтобы перенести нас в "оригинальную фэнтезийную вселенную, охваченную магией, изобилующую конфликтами и находящуюся на грани забвения".

Ascendant Studios была основана генеральным директором и игровым директором Бретом Роббинсом, который ранее был креативным директором оригинальной Dead Space от Visceral Games, а также креативным директором Sledgehammer Games для Call of Duty: Modern Warfare 3, Advanced Warfare и World War II.

Игра выйдет на консолях и ПК 20 июля 2023 года.