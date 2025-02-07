EA удалила защиту Denuvo из Immortals of Aveum

Сегодня компания Electronic Arts выпустила обновление 1.0.6.6 для Immortals of Aveum, в котором удалила защиту Denuvo - спустя 1,5 года после релиза игры.
Размер EXE-файла игры уменьшился на 300 МБ. Ранее данная игра была взломана с помощью незащищенного EXE-файла демо-версии, однако с тех пор вышло несколько обновлений для игры, которые оставались не взломанными.
EA довольно редко удаляет Denuvo из своих игр - остается надеяться, что однажды издатель вспомнит и про ремейк Dead Space, который как и Immortals of Aveum по-прежнему страдает от статтеров и проблем с производительностью.
Можно и саму Immortals of Aveum удалить, ничего страшного не случится
От этого эта игра интересней не станет
Воу воу.. Игры которые я не буду даже пиратить..
Странно что сразу не убрали после провала этого шедевра
моя любимая рубрика " удалили защиту Denuvo"
Это типа что бы хоть какой-то инфоповод вокруг "игры" был?
Не смысл какой этот шлак уже все забыли
заметил уже под несколькими темами, что снимают через 2 года в среднем
в целом самый лучший срок для издателя/разраба
все кто хотел уже купил, максимальные бабки собраны
во всех бы играх так как стандарт ввели и все были бы довольны
и пираты тоже рады были бы, просто через 2 годика поиграли бы(самые принципиальные,кому даже на активашку 100р много)
Пираты получают самый качественный продукт - пропатченный и без процессорозатратных защит.
да, все верно или могут по скидону купить больше 50% через 2 года будет после релиза(если не совсем пират уж)
единственно платят самым ценным в жизни - временем
Хоть это радует, что эту гадость со временем удаляют
Специально написано для тех, кто постоянно плачет о том, что удалили Denuvo не в той игре или что Denuvo тормозит игру на его 1060.
Так денуво тормозит игры. Уже куча тестов было.
Возможно, но у меня стартеров в dead space не было, как и в других играх
Ой да не лепи тут они были и остались до сих пор даже на Флагмантских картах в основном при открывании дверей и переходами между ними
Но никто не доказал настолько. У всех разные тесты и разные результаты.
Докажите, что это не из-за плохой оптимизации или вашего железа.
Бред. Брал оффлайн активацию для спайс деда. Ничего там не стартерит и не имеет проблем с производительностью. Более чем нормальный оптимизон, хотя и графон далеко не топ, нет лучей и т.д.