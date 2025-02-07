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Immortals of Aveum 22.08.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
6.1 253 оценки

EA удалила защиту Denuvo из Immortals of Aveum

AceTheKing
Новости

Сегодня компания Electronic Arts выпустила обновление 1.0.6.6 для Immortals of Aveum, в котором удалила защиту Denuvo - спустя 1,5 года после релиза игры.

Размер EXE-файла игры уменьшился на 300 МБ. Ранее данная игра была взломана с помощью незащищенного EXE-файла демо-версии, однако с тех пор вышло несколько обновлений для игры, которые оставались не взломанными.

EA довольно редко удаляет Denuvo из своих игр - остается надеяться, что однажды издатель вспомнит и про ремейк Dead Space, который как и Immortals of Aveum по-прежнему страдает от статтеров и проблем с производительностью.

5
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Frank Castle

Можно и саму Immortals of Aveum удалить, ничего страшного не случится

10
Max Rolens

От этого эта игра интересней не станет

6
Ясос Убибу

Воу воу.. Игры которые я не буду даже пиратить..

6
Punisher1

Странно что сразу не убрали после провала этого шедевра

1
BitMan_and_Roban

моя любимая рубрика " удалили защиту Denuvo"

1
Кей Овальд

Это типа что бы хоть какой-то инфоповод вокруг "игры" был?

0
Punisher1

Не смысл какой этот шлак уже все забыли

2
My life is a game

заметил уже под несколькими темами, что снимают через 2 года в среднем

в целом самый лучший срок для издателя/разраба

все кто хотел уже купил, максимальные бабки собраны

во всех бы играх так как стандарт ввели и все были бы довольны

и пираты тоже рады были бы, просто через 2 годика поиграли бы(самые принципиальные,кому даже на активашку 100р много)

0
StarfieJId

Пираты получают самый качественный продукт - пропатченный и без процессорозатратных защит.

1
My life is a game StarfieJId

да, все верно или могут по скидону купить больше 50% через 2 года будет после релиза(если не совсем пират уж)

единственно платят самым ценным в жизни - временем

-3
dreamevil2067

Хоть это радует, что эту гадость со временем удаляют

0
ZAUSA
EA довольно редко удаляет Denuvo из своих игр - остается надеяться, что однажды издатель вспомнит и про ремейк Dead Space, который как и Immortals of Aveum по-прежнему страдает от статтеров и проблем с производительностью

Специально написано для тех, кто постоянно плачет о том, что удалили Denuvo не в той игре или что Denuvo тормозит игру на его 1060.

-2
bysaturn

Так денуво тормозит игры. Уже куча тестов было.

8
Max Rolens bysaturn

Возможно, но у меня стартеров в dead space не было, как и в других играх

-1
Punisher1 Max Rolens

Ой да не лепи тут они были и остались до сих пор даже на Флагмантских картах в основном при открывании дверей и переходами между ними

2
ZAUSA bysaturn
Так денуво тормозит игры. Уже куча тестов было.

Но никто не доказал настолько. У всех разные тесты и разные результаты.

0
ZAUSA Punisher1

Докажите, что это не из-за плохой оптимизации или вашего железа.

0
Чебурешник

Бред. Брал оффлайн активацию для спайс деда. Ничего там не стартерит и не имеет проблем с производительностью. Более чем нормальный оптимизон, хотя и графон далеко не топ, нет лучей и т.д.

-3