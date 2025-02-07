EA удалила защиту Denuvo из Immortals of Aveum

Сегодня компания Electronic Arts выпустила обновление 1.0.6.6 для Immortals of Aveum, в котором удалила защиту Denuvo - спустя 1,5 года после релиза игры.

Размер EXE-файла игры уменьшился на 300 МБ. Ранее данная игра была взломана с помощью незащищенного EXE-файла демо-версии, однако с тех пор вышло несколько обновлений для игры, которые оставались не взломанными.

EA довольно редко удаляет Denuvo из своих игр - остается надеяться, что однажды издатель вспомнит и про ремейк Dead Space, который как и Immortals of Aveum по-прежнему страдает от статтеров и проблем с производительностью.