Геймплейный трейлер магического шутера Immortals of Aveum ©

Ascendant Studios представила геймплейный трейлер для Immortals of Aveum, магического шутера от первого лица, издаваемого EA Originals.

За сюжетом однопользовательской игры мы будем наблюдать глазами Джека, который вступает в элитный орден боевых магов. Они владеют тремя цветами магии - синим, зеленым и красным - и используют их для уничтожения легионов врагов с помощью цепных атак и комбо.

Выросший бесправным и нищим, Джека стал так называемым Непредвиденным - человеком, у которого неожиданно проявляются магические способности в зрелом возрасте. С его вновь обретенным потенциалом Джак завербован генералом Кирканом в Орден Бессмертных и неохотно втянут в бесконечную войну человечества за контроль над магией. С мощными магами и легионами солдат по обе стороны Эвервара, Джак и его элитный орден Бессмертных должны раскрыть тайны беспокойного прошлого Авеума, если есть хоть какая-то надежда на спасение его будущего.

Однопользовательский магический шутер от первого лица выйдет 20 июля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через EA App, Steam и Epic Games Store.