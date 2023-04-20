Immortals of Aveum 20.07.2023
7.1 39 оценок

Геймплейный трейлер магического шутера Immortals of Aveum

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butcher69
Новости

Ascendant Studios представила геймплейный трейлер для Immortals of Aveum, магического шутера от первого лица, издаваемого EA Originals.

За сюжетом однопользовательской игры мы будем наблюдать глазами Джека, который вступает в элитный орден боевых магов. Они владеют тремя цветами магии - синим, зеленым и красным - и используют их для уничтожения легионов врагов с помощью цепных атак и комбо.

Выросший бесправным и нищим, Джека стал так называемым Непредвиденным - человеком, у которого неожиданно проявляются магические способности в зрелом возрасте. С его вновь обретенным потенциалом Джак завербован генералом Кирканом в Орден Бессмертных и неохотно втянут в бесконечную войну человечества за контроль над магией. С мощными магами и легионами солдат по обе стороны Эвервара, Джак и его элитный орден Бессмертных должны раскрыть тайны беспокойного прошлого Авеума, если есть хоть какая-то надежда на спасение его будущего.

Однопользовательский магический шутер от первого лица выйдет 20 июля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через EA App, Steam и Epic Games Store.

Трейлеры
-9
10
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Магический шутер Immortals of Aveum разрабатывался на движке Unreal Engine 5.1
Магический шутер Immortals of Aveum разрабатывался на движке Unreal Engine 5.1
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

Они даже не старались сделать не anthem

1
Protocol10

магия есть и это видно

0
Arnold Schwarzenegger 75

Хрень полная.

0
mihmih150klin

Не знаю почему,но мне это anthem напомнило.

0
H-DS

Вооот! Я ещё с первого ролика об этом подумал. Музыка, атмосфера, темп - очень напоминает. Мне даже интересно стало. Поиграть в пиратку

-1
unguided4m

Так как правильно, Джек, Джека, или Джак?

0
shigulevvskoe

ну наконец-то Hellgate 2 за заклинателя вышла

0
Floww

Выглядит странно, но прикольно, какой то магический квейк)

-1
TheNikolay00

Мстители?

-1
ЕвМи

Диабло 3 за сорку от первого лица xD

-2