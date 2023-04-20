Геймплейный трейлер магического шутера Immortals of Aveum

Ascendant Studios представила геймплейный трейлер для Immortals of Aveum, магического шутера от первого лица, издаваемого EA Originals.
За сюжетом однопользовательской игры мы будем наблюдать глазами Джека, который вступает в элитный орден боевых магов. Они владеют тремя цветами магии - синим, зеленым и красным - и используют их для уничтожения легионов врагов с помощью цепных атак и комбо.
Выросший бесправным и нищим, Джека стал так называемым Непредвиденным - человеком, у которого неожиданно проявляются магические способности в зрелом возрасте. С его вновь обретенным потенциалом Джак завербован генералом Кирканом в Орден Бессмертных и неохотно втянут в бесконечную войну человечества за контроль над магией. С мощными магами и легионами солдат по обе стороны Эвервара, Джак и его элитный орден Бессмертных должны раскрыть тайны беспокойного прошлого Авеума, если есть хоть какая-то надежда на спасение его будущего.
Однопользовательский магический шутер от первого лица выйдет 20 июля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через EA App, Steam и Epic Games Store.
Они даже не старались сделать не anthem
магия есть и это видно
Хрень полная.
Не знаю почему,но мне это anthem напомнило.
Вооот! Я ещё с первого ролика об этом подумал. Музыка, атмосфера, темп - очень напоминает. Мне даже интересно стало. Поиграть в пиратку
Так как правильно, Джек, Джека, или Джак?
ну наконец-то Hellgate 2 за заклинателя вышла
Выглядит странно, но прикольно, какой то магический квейк)
Мстители?
Диабло 3 за сорку от первого лица xD