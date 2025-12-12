Глава 3 Ember and Blade представлена в новом трейлере

Студия представила первый трейлер 3 главы для Ember and Blade, показав, какие испытания ждут игроков в следующей главе приключения. В новом ролике демонстрируют свежий регион, ещё более яростные волны врагов и главное нововведение — оружие Gauntlet, созданное для агрессивного ближнего боя и прорыва через толпы противников.

3 глава обещает повысить градус сложности и добавить новые тактические возможности, а также расширить лор мира. Разработчики призывают игроков добавить Ember and Blade в список желаемого в Steam, чтобы не пропустить новые обновления и дату выхода следующей главы.