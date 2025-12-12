ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Valhalla 10.11.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8 5 142 оценки

Assassin's Creed: Valhalla получила новую максимальную скидку в Steam - 90%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, Assassin's Creed: Valhalla от компании Ubisoft получила новую максимальную скидку в Steam.

В Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 90%. До этого максимальный размер скидки составлял 80%. Примечательно, что скидка в 90% действует и на Complete Edition со всеми DLC. Распродажа продлится до 18 декабря включительно.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  3
askazanov

На зеленом вообще со 100 % скидкой )))

Юрий Пенкин

а ачивки тоже есть на зелёном? и счётчик времени? на зелёном ты играешь в пустоту и никто об этом даже не узнает

Артем Lion

старая версия и без длс

