Immortals of Aveum не впечатлила игроков и критиков ©

Сегодня на рынке дебютировала игра Immortals of Aveum - экшен от первого лица с атмосферой фэнтези, за создание которого отвечают ветераны серии Call of Duty (в том числе Брет Роббинс, который был креативным директором CoD: Modern Warfare 3, CoD: Advanced Warfare и CoD: WWII).

Игра была выпущена на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

В сети уже появилось множество рецензий на игру. По данным сайта Opencritic, средний рейтинг Immortals of Aveum составляет 72%. Ниже приведены примеры оценок

Спойлер

CGMagazine - 9/10

XboxEra - 8,8/10

GamingTrend - 85/100

COGconnected - 85/100

GamePro - 80/100

IGN - 8.0/10

Game Informer - 8/10

TheSixthAxis - 7/10

Shacknews - 7/10

Wccftech - 6,5/10

VG247 - 6/10

GamesRadar+ - 3/5

Eurogamer - 2/5

Metro GameCentral - 5/10

GameSpot - 5/10 Смешивая повторяющиеся, неточные боевые действия с раздражающими персонажами и лавиной бессмысленной истории, Immortals of Aveum почти настолько плоха, что хороша. Амбициозный шутер на магическую тематику, который, несмотря на впечатляющую, яркую боевку, прогибается под тяжестью своих влияний и небрежного исполнения. Immortals of Aveum - это впечатляюще уверенный шутер от первого лица с насыщенной одиночной кампанией и стремительным боем с применением заклинаний, за которым приятно наблюдать. Шутер от первого лица Immortals of Aveum страдает от сложной схемы управления и скудного сюжета.

Как видите, разброс оценок велик, и говорить о каком-либо консенсусе здесь сложно. Большинство рецензентов хвалят боевую систему и графику. Однако некоторые журналисты жалуются на то, что стычки через некоторое время становятся повторяющимися. Сюжетная линия также получила неоднозначные отзывы - кому-то она понравилась, особенно кинематографичность и неожиданно удачный юмор, а кто-то критикует сценарий за клишированные решения. Довольно часто повторяется и мнение о том, что управление не всегда оправдывает свое название.

В Steam игра пока имеет всего несколько десятков рецензий, и там мнения пользователей также разделились: 58% из них хвалят игру, что сервис классифицирует как "смешанный" прием проекта.