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Immortals of Aveum 22.08.2023
5.8 86 оценок

Immortals of Aveum не впечатлила игроков и критиков

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butcher69
Новости

Сегодня на рынке дебютировала игра Immortals of Aveum - экшен от первого лица с атмосферой фэнтези, за создание которого отвечают ветераны серии Call of Duty (в том числе Брет Роббинс, который был креативным директором CoD: Modern Warfare 3, CoD: Advanced Warfare и CoD: WWII).

Игра была выпущена на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

В сети уже появилось множество рецензий на игру. По данным сайта Opencritic, средний рейтинг Immortals of Aveum составляет 72%. Ниже приведены примеры оценок

Спойлер
  • CGMagazine - 9/10
  • XboxEra - 8,8/10
  • GamingTrend - 85/100
  • COGconnected - 85/100
  • GamePro - 80/100
  • IGN - 8.0/10
  • Game Informer - 8/10
  • TheSixthAxis - 7/10
  • Shacknews - 7/10
  • Wccftech - 6,5/10
  • VG247 - 6/10
  • GamesRadar+ - 3/5
  • Eurogamer - 2/5
  • Metro GameCentral - 5/10
  • GameSpot - 5/10
Смешивая повторяющиеся, неточные боевые действия с раздражающими персонажами и лавиной бессмысленной истории, Immortals of Aveum почти настолько плоха, что хороша.
Амбициозный шутер на магическую тематику, который, несмотря на впечатляющую, яркую боевку, прогибается под тяжестью своих влияний и небрежного исполнения.
Immortals of Aveum - это впечатляюще уверенный шутер от первого лица с насыщенной одиночной кампанией и стремительным боем с применением заклинаний, за которым приятно наблюдать.
Шутер от первого лица Immortals of Aveum страдает от сложной схемы управления и скудного сюжета.

Как видите, разброс оценок велик, и говорить о каком-либо консенсусе здесь сложно. Большинство рецензентов хвалят боевую систему и графику. Однако некоторые журналисты жалуются на то, что стычки через некоторое время становятся повторяющимися. Сюжетная линия также получила неоднозначные отзывы - кому-то она понравилась, особенно кинематографичность и неожиданно удачный юмор, а кто-то критикует сценарий за клишированные решения. Довольно часто повторяется и мнение о том, что управление не всегда оправдывает свое название.

В Steam игра пока имеет всего несколько десятков рецензий, и там мнения пользователей также разделились: 58% из них хвалят игру, что сервис классифицирует как "смешанный" прием проекта.

7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Punisher1

Ожидаемо

1
hKKK33

IGN - 8.0/10 Эти создания любой игре могут поставить хорошую оценку, если покормят.

1
deathrocketandme

Потому что непонятно вообще для кого сделана эта игра. Просто какой- то разноцветный сблёв с таким же геймплеем. Даже 7-8 для неё много, потому что это оценки крепких среднячков.

0
Executor666

7-8 - крепкий среднячок? Это по вашей стильной модной молодежной системе оценивания?

0
deathrocketandme Executor666

По любой. 10-9 хорошие игры, 7-8 просто игры, 6> хламовник с помоями. Хз, что ты высрал мне.

-2
Executor666 deathrocketandme

Ну для недалекого школьника поясняю, раз с логикой и с математикой проблемы: 1-2 - помои, 3-4 - ниже среднего, игры на любителя, проходняк, 5-6 - средняки (на то они и являются "серединой" из десяти), 7-8 - уже выше среднего, хорошие игры, 9 - отличные, 10 - шедевры.

2
Kenn1y Executor666

Жаль, что на 10 в этом году по факту только BG3, хотя из-за купленных оценок народ и от без сюжетной TotK прется.

0
Shеpard

Самое уморительное - это читать такие новости после подобных громогласных заявлений:

0
RickeyIMBA

ну оценки конечно кринж)) больше половины от 7 до 9) крч мусор походу

0
boPistolet

Immortals of Aveum - игра, которая делит мнения как стоматологи делят зубы 😁🎮 С невероятной графикой и захватывающей боевой системой, она теряется в путанице и повторяющихся битвах 🤔😴 Сюжет, как планета Плутон - холодный и далекий, но с немного неожиданным юмором 🌌😄 Некоторые игроки будут восторге, другие будут писать рецензии, похожие на крик дарта вэйдера 'Неееет!' 😱🗯️ В общем, игра, которая доказывает, что оценки - это как русская рулетка: никогда не знаешь, что получишь! 🔫😆💥

0
prince0

Такая же чепуха как и forspoken только с задранными до предела системными требованиями.

0
GetJet

А видели как в этой игре замечательно реализован Хуанговский генератор ̶с̶л̶у̶ч̶а̶й̶н̶ы̶х̶ ̶ч̶и̶с̶е̶л̶ фпс (DLSS3)?
Видео прилагаю, думаю будут патчами править.

Спойлер
0
Кей Овальд

Ожидаемо.

-1