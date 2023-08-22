Immortals of Aveum не впечатлила игроков и критиков

Сегодня на рынке дебютировала игра Immortals of Aveum - экшен от первого лица с атмосферой фэнтези, за создание которого отвечают ветераны серии Call of Duty (в том числе Брет Роббинс, который был креативным директором CoD: Modern Warfare 3, CoD: Advanced Warfare и CoD: WWII).
Игра была выпущена на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.
В сети уже появилось множество рецензий на игру. По данным сайта Opencritic, средний рейтинг Immortals of Aveum составляет 72%. Ниже приведены примеры оценок
- CGMagazine - 9/10
- XboxEra - 8,8/10
- GamingTrend - 85/100
- COGconnected - 85/100
- GamePro - 80/100
- IGN - 8.0/10
- Game Informer - 8/10
- TheSixthAxis - 7/10
- Shacknews - 7/10
- Wccftech - 6,5/10
- VG247 - 6/10
- GamesRadar+ - 3/5
- Eurogamer - 2/5
- Metro GameCentral - 5/10
- GameSpot - 5/10
Смешивая повторяющиеся, неточные боевые действия с раздражающими персонажами и лавиной бессмысленной истории, Immortals of Aveum почти настолько плоха, что хороша.
Амбициозный шутер на магическую тематику, который, несмотря на впечатляющую, яркую боевку, прогибается под тяжестью своих влияний и небрежного исполнения.
Immortals of Aveum - это впечатляюще уверенный шутер от первого лица с насыщенной одиночной кампанией и стремительным боем с применением заклинаний, за которым приятно наблюдать.
Шутер от первого лица Immortals of Aveum страдает от сложной схемы управления и скудного сюжета.
Как видите, разброс оценок велик, и говорить о каком-либо консенсусе здесь сложно. Большинство рецензентов хвалят боевую систему и графику. Однако некоторые журналисты жалуются на то, что стычки через некоторое время становятся повторяющимися. Сюжетная линия также получила неоднозначные отзывы - кому-то она понравилась, особенно кинематографичность и неожиданно удачный юмор, а кто-то критикует сценарий за клишированные решения. Довольно часто повторяется и мнение о том, что управление не всегда оправдывает свое название.
В Steam игра пока имеет всего несколько десятков рецензий, и там мнения пользователей также разделились: 58% из них хвалят игру, что сервис классифицирует как "смешанный" прием проекта.
Ожидаемо
IGN - 8.0/10 Эти создания любой игре могут поставить хорошую оценку, если покормят.
Потому что непонятно вообще для кого сделана эта игра. Просто какой- то разноцветный сблёв с таким же геймплеем. Даже 7-8 для неё много, потому что это оценки крепких среднячков.
7-8 - крепкий среднячок? Это по вашей стильной модной молодежной системе оценивания?
По любой. 10-9 хорошие игры, 7-8 просто игры, 6> хламовник с помоями. Хз, что ты высрал мне.
Ну для недалекого школьника поясняю, раз с логикой и с математикой проблемы: 1-2 - помои, 3-4 - ниже среднего, игры на любителя, проходняк, 5-6 - средняки (на то они и являются "серединой" из десяти), 7-8 - уже выше среднего, хорошие игры, 9 - отличные, 10 - шедевры.
Жаль, что на 10 в этом году по факту только BG3, хотя из-за купленных оценок народ и от без сюжетной TotK прется.
Самое уморительное - это читать такие новости после подобных громогласных заявлений:
ну оценки конечно кринж)) больше половины от 7 до 9) крч мусор походу
Immortals of Aveum - игра, которая делит мнения как стоматологи делят зубы 😁🎮 С невероятной графикой и захватывающей боевой системой, она теряется в путанице и повторяющихся битвах 🤔😴 Сюжет, как планета Плутон - холодный и далекий, но с немного неожиданным юмором 🌌😄 Некоторые игроки будут восторге, другие будут писать рецензии, похожие на крик дарта вэйдера 'Неееет!' 😱🗯️ В общем, игра, которая доказывает, что оценки - это как русская рулетка: никогда не знаешь, что получишь! 🔫😆💥
Такая же чепуха как и forspoken только с задранными до предела системными требованиями.
А видели как в этой игре замечательно реализован Хуанговский генератор ̶с̶л̶у̶ч̶а̶й̶н̶ы̶х̶ ̶ч̶и̶с̶е̶л̶ фпс (DLSS3)?
Видео прилагаю, думаю будут патчами править.
Ожидаемо.