Immortals of Aveum работает со скоростью 60 кадров в секунду на консолях с поддержкой FSR2 ©

Поскольку до запуска Immortals of Aveum осталось всего несколько дней, разработчик Ascendant Studios раскрыл множество новых технических подробностей о магическом шутере от первого лица. Игра получила расширенные системные требования к ПК, причем характеристики довольно требовательны для всех четырех настроек, которые варьируются от 1080p/60 FPS до 4K/120 FPS. Но что игроки могут ожидать от консольных версий игры?

Ascendant Studios заявляет, что на PS5 и Xbox Series X/S игра будет работать со скоростью 60 кадров в секунду на каждой консоли, а благодаря подтвержденной поддержке AMD FSR2, он также будет иметь повышение разрешения.

«Возможно, вы не сможете так сильно изменить свои настройки, видя, что консоли имеют гораздо более конкретные и унифицированные характеристики, но это означает, что мы смогли использовать всю эту гибкость и модульность, чтобы очень тщательно настроить игру с учетом конкретных сильных сторон каждой консоли. В результате каждая консольная версия будет работать со скоростью 60 кадров в секунду при максимальном разрешении вашего телевизора благодаря магии масштабирования FSR2. Так что, какую бы систему вы ни использовали, вы получите максимально возможную производительность».

Immortals of Aveum должна выйти в начале следующей недели, 22 августа, для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Предварительная загрузка в настоящее время доступна на ПК и Xbox Series X/S, а завтра она появится на PS5.