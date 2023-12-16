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об игре
Immortals of Aveum 22.08.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
5.3 139 оценок

Immortals of Aveum взломали с помощью демо-версии

AceTheKing
Новости

Как стало известно, энтузиасты смогли взломать игру Immortals of Aveum, которая защищена Denuvo.

Для этого они использовали EXE-файл от демо-версии игры, который не защищён защитой Denuvo. Обнаружилось, что если подложить к EXE-файл демо-версии обычный эмулятор Стима, а так же файлы от полной версии игры, то игра без проблем превращается во взломанную полную версию игры.

Утверждается, что несколько человек уже протестировали данный "гибрид" и игра полностью проходима от начала и до конца.

11
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
samosan

В эту фигню и бесплатно играть лень.

12
Аристов--Черный

Ну, вернее было бы назвать это Immortals of Aveum запустили бесплатно.

Образно выражаясь, тут не замок взломали, а дверь заменили:) Но, технически, это обход защиты конечно.

7
Bassota277

Ну че,ждем на торрентах.

6
prorock

Странно, что такой простой обход не нашли раньше

1
jax baron

там не всё так просто было- кароче в последнем обнове еа сделала ошибки как всегда

0
Alex Row

Ну такое, на полноценный взлом ваще не тянет. Эмпресс свалил/свалила/свалило- и все, больше денуво никто не ломает (

1
ugf16349

Кто эти энтузиасты? Можно это не взламывать?

0
Onti 1

когда то ломали все подрят а сейчас уже игры годами стоят не ломаные похоже эпоха пиратства завершается по крайней мере в обозримой перспективе

0
danilukHF

Только с денуво перестали взламывать или с любой защитой?

-2
Onti 1 danilukHF

а есть другие?)

-1
Миханик Шестеренкин

Началась эпоха обходов в виде оффлайн активации.

2
Mranabiz Миханик Шестеренкин

офлайн активации уже года 3 как на рынке всё заполонила.

0
Onti 1 Миханик Шестеренкин

там вообще то деньги платить надо а какое это пиратство если надо платить? разве черная борода платил за ром ?

1
Лорд Малак

Она даже бесплатно не интересна.

0
Господин Никто

кому этот мусор нужен:? даже за бесплатно

-1
BoomGoTinko

И где скачать кряк ? Сама игра на торрентах та есть

-1
AceTheKing

КС рин

0
ДЕНИСКА_омск

Зочем

-1
VLADISLAV_UA

Господи, кто-нибудь, умоляю вас, взломайте уже RE4R + SEPARATE WAYS. 🛡️
Сил уже нет никаких ждать - хочется очень на праздник Новый год играть. 🎮

-2
Stas776

Резик 4 Делюкс можно было год назад предзаказать за 3000. Separate ways с релиза стоила косарь (что если самому брать на Турции/Казахстане, что через гифт у барыг), сейчас ещё дешевле. На зимней распродаже снова бахнут скидку и даже у барыг вряд ли будет дороже 5к за весь набор

Так в чём проблема?

-1
agula98 Stas776

Ну, он школьник наверное или безработный в этом и проблема.

0
RickeyIMBA Stas776

а еще есть оффлайн активация за 100 руб

-1
Stas776 RickeyIMBA

Это мусор какой-то, такого не надо

1
WittyOrvilleton
-3
Omnia Smirnow

Нафиг кому он нужен! Что не было нормальных игр для взлома?

-6
AceTheKing

Вы пробовали читать новость? Никто на это время не тратил, разрабы сами зафакапились, выложив для демки незащищённый экзешник который спокойно работает с полной версией игры.

3
askazanov

Может набивают руку для дальнейших действий!?)

0
Mranabiz AceTheKing

Интересно какие разрабы там зафакапили и зачем там вообще кто то что то делает учитывая, что после официального провала игры студия по факту была распущена, так как уволили почти 50% сотрудников.

0
Лидер_Мур

Сегодня прошел игру , взял офку за 100₽, я кайфанул, играйте если ПК потянет, бомжи мимо сразу говорю

-6
Nick1906

Ща те 90% этих уважаемых граждан Пегача минусов накидают 😆

0
Stas776

-Бомжи мимо
-Взял оффлайн активацию за сотку

Так чего ты тогда не мимо?

5
Stas776 Nick1906

Учитывая то, какую дичь он сморозил, будет справедливо

1
Александр Назарко

вас заставляют качать что ли?
молча пиратить - ок
но так нагло сидеть и ныть - это ппц
вот бы на все игры денуву вешали
я б посмотрел, как эти нытики играли бы во все, что взламывают, даже в самые плохие игры

-7