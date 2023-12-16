Immortals of Aveum взломали с помощью демо-версии

Как стало известно, энтузиасты смогли взломать игру Immortals of Aveum, которая защищена Denuvo.

Для этого они использовали EXE-файл от демо-версии игры, который не защищён защитой Denuvo. Обнаружилось, что если подложить к EXE-файл демо-версии обычный эмулятор Стима, а так же файлы от полной версии игры, то игра без проблем превращается во взломанную полную версию игры.

Утверждается, что несколько человек уже протестировали данный "гибрид" и игра полностью проходима от начала и до конца.