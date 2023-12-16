Immortals of Aveum взломали с помощью демо-версии

Как стало известно, энтузиасты смогли взломать игру Immortals of Aveum, которая защищена Denuvo.
Для этого они использовали EXE-файл от демо-версии игры, который не защищён защитой Denuvo. Обнаружилось, что если подложить к EXE-файл демо-версии обычный эмулятор Стима, а так же файлы от полной версии игры, то игра без проблем превращается во взломанную полную версию игры.
Утверждается, что несколько человек уже протестировали данный "гибрид" и игра полностью проходима от начала и до конца.
В эту фигню и бесплатно играть лень.
Ну, вернее было бы назвать это Immortals of Aveum запустили бесплатно.
Образно выражаясь, тут не замок взломали, а дверь заменили:) Но, технически, это обход защиты конечно.
Ну че,ждем на торрентах.
Странно, что такой простой обход не нашли раньше
там не всё так просто было- кароче в последнем обнове еа сделала ошибки как всегда
Ну такое, на полноценный взлом ваще не тянет. Эмпресс свалил/свалила/свалило- и все, больше денуво никто не ломает (
Кто эти энтузиасты? Можно это не взламывать?
когда то ломали все подрят а сейчас уже игры годами стоят не ломаные похоже эпоха пиратства завершается по крайней мере в обозримой перспективе
Только с денуво перестали взламывать или с любой защитой?
а есть другие?)
Началась эпоха обходов в виде оффлайн активации.
офлайн активации уже года 3 как на рынке всё заполонила.
там вообще то деньги платить надо а какое это пиратство если надо платить? разве черная борода платил за ром ?
Она даже бесплатно не интересна.
кому этот мусор нужен:? даже за бесплатно
И где скачать кряк ? Сама игра на торрентах та есть
КС рин
Зочем
Господи, кто-нибудь, умоляю вас, взломайте уже RE4R + SEPARATE WAYS. 🛡️
Сил уже нет никаких ждать - хочется очень на праздник Новый год играть. 🎮
Резик 4 Делюкс можно было год назад предзаказать за 3000. Separate ways с релиза стоила косарь (что если самому брать на Турции/Казахстане, что через гифт у барыг), сейчас ещё дешевле. На зимней распродаже снова бахнут скидку и даже у барыг вряд ли будет дороже 5к за весь набор
Так в чём проблема?
Ну, он школьник наверное или безработный в этом и проблема.
а еще есть оффлайн активация за 100 руб
Это мусор какой-то, такого не надо
Нафиг кому он нужен! Что не было нормальных игр для взлома?
Вы пробовали читать новость? Никто на это время не тратил, разрабы сами зафакапились, выложив для демки незащищённый экзешник который спокойно работает с полной версией игры.
Может набивают руку для дальнейших действий!?)
Интересно какие разрабы там зафакапили и зачем там вообще кто то что то делает учитывая, что после официального провала игры студия по факту была распущена, так как уволили почти 50% сотрудников.
Сегодня прошел игру , взял офку за 100₽, я кайфанул, играйте если ПК потянет, бомжи мимо сразу говорю
Ща те 90% этих уважаемых граждан Пегача минусов накидают 😆
-Бомжи мимо
-Взял оффлайн активацию за сотку
Так чего ты тогда не мимо?
Учитывая то, какую дичь он сморозил, будет справедливо
вас заставляют качать что ли?
молча пиратить - ок
но так нагло сидеть и ныть - это ппц
вот бы на все игры денуву вешали
я б посмотрел, как эти нытики играли бы во все, что взламывают, даже в самые плохие игры