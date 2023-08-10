Магический шутер Immortals of Aveum отправился на золото

Игра Immortals of Aveum отправился на золото. Таким образом, она успеет выйти к давно запланированной дате релиза - 22 августа 2023 года на ПК, Xbox Series X/S и PS5. Для тех, кто не знает, золотая фаза - это когда игра закрывается и мастер-копия отправляется в печать. Сегодня, в условиях цифровых технологий, этот процесс изменился, но формулировка осталась прежней.
В честь этого события был выпущен видеоролик, демонстрирующий удовлетворение некоторых членов команды разработчиков по поводу исторического момента, в котором мы также можем увидеть некоторые геймплейные кадры. С ним вы можете ознакомиться ниже.
Кроме того, в официальном блоге игры было опубликовано сообщение от Ascendant Studios, в котором рассказывается об истории этой молодой компании, основанной пять лет назад для создания игр класса "ААА", первой полноценной разработкой которой является Immortals of Aveum, результат страсти и усилий всей команды.
"Я не могу не гордиться тем, что мы сделали: от создания команды мирового класса, освоения Unreal Engine 5 до создания фантастической боевой системы и прекрасной истории, преодоления трудностей COVID и достижения многих других вех на этом пути", - говорится в тексте.
с теми системками что у них заявлены поиграть в это сможет не так уж много людей... а даже если хватит бабла собрать подходящий комп, то не хватит уже на игру по причине отсутствия органов на продажу и качать придется с торрента -> в итоге фиг им а не окупаемость...
Ну, поглядим. Думаю, это будет Форспокен 2. И очень удивлюсь, что это будет что-то дельное.