Магический шутер Immortals of Aveum отправился на золото ©

Игра Immortals of Aveum отправился на золото. Таким образом, она успеет выйти к давно запланированной дате релиза - 22 августа 2023 года на ПК, Xbox Series X/S и PS5. Для тех, кто не знает, золотая фаза - это когда игра закрывается и мастер-копия отправляется в печать. Сегодня, в условиях цифровых технологий, этот процесс изменился, но формулировка осталась прежней.

В честь этого события был выпущен видеоролик, демонстрирующий удовлетворение некоторых членов команды разработчиков по поводу исторического момента, в котором мы также можем увидеть некоторые геймплейные кадры. С ним вы можете ознакомиться ниже.

Кроме того, в официальном блоге игры было опубликовано сообщение от Ascendant Studios, в котором рассказывается об истории этой молодой компании, основанной пять лет назад для создания игр класса "ААА", первой полноценной разработкой которой является Immortals of Aveum, результат страсти и усилий всей команды.

"Я не могу не гордиться тем, что мы сделали: от создания команды мирового класса, освоения Unreal Engine 5 до создания фантастической боевой системы и прекрасной истории, преодоления трудностей COVID и достижения многих других вех на этом пути", - говорится в тексте.