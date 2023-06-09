Новый геймплейный трейлер магического шутера Immortals of Aveum

Компания Electronic Arts выпустила новый геймплейный трейлер игры Immortals of Aveum на движке Unreal Engine 5, демонстрирующий эпическую битву. В трейлере показан гигантский враг, и, как утверждается, это один из выдающихся моментов в игре.
Immortals of Aveum - это однопользовательский магический FPS, действие которого разворачивается в оригинальной фэнтезийной вселенной, охваченной магией, изобилующей конфликтами и находящейся на краю пропасти. Игрокам предстоит пройти эту висцеральную и кинематографическую игру с захватывающим сюжетом глазами Джака. Джак присоединится к элитному ордену боевых магов, освоит все три цвета магии - синий, зеленый и красный - и уничтожит легионы врагов с помощью хитроумных цепных атак и своевременных контрприемов.
Мда, сразу видно, что нас ждёт цветной маг... То есть второй Форспокен.
Гу хз, прям проходняк, куча спецэффектов не более.
Когда показывали только тизеры было здорово, но чем больше геймплея, тем хуже игра. Проходняк мягко говоря