Новый геймплейный трейлер магического шутера Immortals of Aveum ©

Компания Electronic Arts выпустила новый геймплейный трейлер игры Immortals of Aveum на движке Unreal Engine 5, демонстрирующий эпическую битву. В трейлере показан гигантский враг, и, как утверждается, это один из выдающихся моментов в игре.

Immortals of Aveum - это однопользовательский магический FPS, действие которого разворачивается в оригинальной фэнтезийной вселенной, охваченной магией, изобилующей конфликтами и находящейся на краю пропасти. Игрокам предстоит пройти эту висцеральную и кинематографическую игру с захватывающим сюжетом глазами Джака. Джак присоединится к элитному ордену боевых магов, освоит все три цвета магии - синий, зеленый и красный - и уничтожит легионы врагов с помощью хитроумных цепных атак и своевременных контрприемов.