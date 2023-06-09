Immortals of Aveum 20.07.2023
6.2 69 оценок

Новый геймплейный трейлер магического шутера Immortals of Aveum

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butcher69
Новости

Компания Electronic Arts выпустила новый геймплейный трейлер игры Immortals of Aveum на движке Unreal Engine 5, демонстрирующий эпическую битву. В трейлере показан гигантский враг, и, как утверждается, это один из выдающихся моментов в игре.

Immortals of Aveum - это однопользовательский магический FPS, действие которого разворачивается в оригинальной фэнтезийной вселенной, охваченной магией, изобилующей конфликтами и находящейся на краю пропасти. Игрокам предстоит пройти эту висцеральную и кинематографическую игру с захватывающим сюжетом глазами Джака. Джак присоединится к элитному ордену боевых магов, освоит все три цвета магии - синий, зеленый и красный - и уничтожит легионы врагов с помощью хитроумных цепных атак и своевременных контрприемов.

Трейлеры
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Мда, сразу видно, что нас ждёт цветной маг... То есть второй Форспокен.

2
ЮрийSport

Гу хз, прям проходняк, куча спецэффектов не более.

1
PunksPlay

Когда показывали только тизеры было здорово, но чем больше геймплея, тем хуже игра. Проходняк мягко говоря

0