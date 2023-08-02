В новом ролике разработчики Immortals of Aveum подробнее рассказали о системах лута и крафта ©

Electronic Arts и разработчик Ascendant Studios выпустили новый геймплейный трейлер Immortals of Aveum, в котором демонстрируется потенциал лутинга, который предлагает игра, наряду с методами крафта.

Добыча, крафт и исследование будут играть важную роль в вашем путешествии по Immortals of Aveum. В игре вы найдете массу волшебных предметов, которые пополнят ваш инвентарь. Некоторые из них спрятаны, и чтобы найти это сокровище, потребуется умная навигация и быстрое использование заклинаний. В этом видео рассказывается о типах добычи, которую вы найдете, о том, как создавать и улучшать снаряжение, а также о том, где его найти. Узнайте, как быстро перемещаться по волшебному ландшафту, где искать скрытые секреты и как лучше использовать свое снаряжение в The Forge.

Immortals of Aveum выходит 22 августа на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.