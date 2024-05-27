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Test Drive Unlimited: Solar Crown 2024 г.
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
7.9 184 оценки

Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown обещают "важный анонс" на этой неделе

Gruz_
Новости

Похоже, настало время узнать дату выхода Test Drive Unlimited Solar Crown, верно? Анонс грядущей гоночной игры с открытым миром от Nacon состоялся несколько лет назад, но до сих пор мы так и не знаем даты ее релиза. Впрочем, скоро ситуация может измениться.

Разработчики приступили к рассылке писем о "крупном анонсе" Test Drive Unlimited Solar Crown. В письме говорится, что "скоро будет достигнута важная веха" для предстоящей гоночной игры.

СКОРО НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ГЛАВА.

Дорогой участник, в Test Drive Unlimited Solar Crown намечается важный этап. Вивиан Хьюз, устроительница конкурса Solar Crown, приглашает вас принять участие в серии испытаний, чтобы определить, достойны ли вы стать его участником.

Для участия в этом приключении не поленитесь присоединиться к серверу TDUSC Discord. Вместе работа значительно повысит ваши шансы на успех!

В письме также есть ссылка, ведущая на обратный отсчет времени до анонса - раскрытие информации намечено на четверг, 30 мая.Последний раз большую порцию материалов о TDU:SC можно было увидеть в марте в трейлере The Explorer, в котором был показан свежий геймплей игры по бездорожью.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
sergeu78

конкурент need for speed

-1
SoRaS3

Unlimited 2 ))

0
sergeu78 SoRaS3

на смартфоне на эмуляторе psp очень хорошо выглядит test drive

-1