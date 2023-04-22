В новых видео демонстрируются красоты окружения Immortals of Aveum

После объявления спецификаций Immortals of Aveum для ПК разработчики команды Ascendant вновь открывают окно в фэнтезийную вселенную своего следующего волшебного шутера, чтобы показать нам чудеса графического сектора, управляемые последней итерацией Unreal Engine 5.
Два новых видео погружает нас в атмосферу сеттинга Immortals of Aveum и предлагают самым любопытным возможность заглянуть в подноготную проделанной работы студии Ascendant, в которой собраны бывшие разработчики Call of Duty и Dead Space.
Как объяснили сами авторы, Immortals of Aveum будет черпать силу из многогранных инструментов разработки и программного обеспечения, интегрированных в редактор Unreal Engine 5.1, чтобы дать поклонникам жанра интерактивный опыт, который обещает быть чрезвычайно захватывающим и оригинальным, благодаря система чисто заклинательного боя.
Во время приключения у каждого игрока будет возможность разблокировать сотни предметов экипировки и бесконечное количество заклинаний: только благодаря идеальной синергии между всеми магическими силами, приобретенными вашим альтер-эго, можно будет взять верх над своим враги, о чем недавно свидетельствует геймплейный ролик Immortals of Aveum.
Запуск Immortals of Aveum запланирован на 20 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
А эта графика разве соответствует тем системным требованиям?
Одну минутку, я мигом проверю..
Вроде и детализация хорошая и в целом графика приятная, но всё так безвкусно выглядит
Нет ничего более хорошего для передавания красот, чем плеер на пг.
Вроде и красиво, а никаких эмоций не вызывает.
Красиво, но опять шутер. Хочу опеволд рпг на уе5.
Ничего красивого, всё на текстурах, физику разучились делать, лишь малое кол-во студий кто детали прорабатывает. Вспомнить хоть старые Фар Край 2 с отстрелом травы хотяб, как деревья шатало от взрывов, как адекватно простреливались листы жести. Крайзис, Батлфилд бэд компани 2 что ли с разрушаемостью.
сейчас вообще забыли, как игры делать, но норот настолько оказуален, что жрет с присвистом даже мобилки, так зачем делать хоть что-то? взять хотя бы эстетическое и геймплейное убожество по ГП, от которого все внезапно описались, радуйся, что хоть так.