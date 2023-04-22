В новых видео демонстрируются красоты окружения Immortals of Aveum ©

После объявления спецификаций Immortals of Aveum для ПК разработчики команды Ascendant вновь открывают окно в фэнтезийную вселенную своего следующего волшебного шутера, чтобы показать нам чудеса графического сектора, управляемые последней итерацией Unreal Engine 5.

Два новых видео погружает нас в атмосферу сеттинга Immortals of Aveum и предлагают самым любопытным возможность заглянуть в подноготную проделанной работы студии Ascendant, в которой собраны бывшие разработчики Call of Duty и Dead Space.

Как объяснили сами авторы, Immortals of Aveum будет черпать силу из многогранных инструментов разработки и программного обеспечения, интегрированных в редактор Unreal Engine 5.1, чтобы дать поклонникам жанра интерактивный опыт, который обещает быть чрезвычайно захватывающим и оригинальным, благодаря система чисто заклинательного боя.

Во время приключения у каждого игрока будет возможность разблокировать сотни предметов экипировки и бесконечное количество заклинаний: только благодаря идеальной синергии между всеми магическими силами, приобретенными вашим альтер-эго, можно будет взять верх над своим враги, о чем недавно свидетельствует геймплейный ролик Immortals of Aveum.

Запуск Immortals of Aveum запланирован на 20 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.