Создатели Industria работают над новой игрой на движке Unreal Engine 5 ©

Компания Bleakmill, создавшая Industria, в настоящее время работает над новой игрой на движке Unreal Engine 5. И хотя мы не знаем ни ее названия, ни жанра, ни даты выхода, мы можем, по крайней мере, взглянуть на два тизерных ролика к ней.

Первый тизер был выпущен в декабре 2022 года и демонстрировал незавершенную работу с интерьером.

Второй тизер вышел вчера и демонстрирует более детализированное окружение. И хотя это GIF в Твиттере, можно сразу заметить его графические улучшения по сравнению с Industria.

Bleakmill утверждает, что она уделит много внимания материалам, освещению и деталям окружающей среды. Поскольку игра также находится на ранней стадии разработки, можно предположить, что в ней будут использоваться как Lumen, так и Nanite.

Как бы то ни было, Industria оказалась требовательной игрой с визуальными эффектами, которые не оправдали ее высоких требований к GPU. Поэтому будет интересно посмотреть, как будет выглядеть новая игра и поставит ли она на колени все GPU.

В заключение хотелось бы напомнить, что Bleakmill - небольшая студия-разработчик. Поэтому не стоит сдерживать свои ожидания. Не стоит также ожидать от этой команды того, что другие студии уровня "ААА" могут создать на Unreal Engine 5.