Представлен новый тизер-трейлер шутера Industria 2

Industria 2 — это приключенческий шутер от первого лица о женщине, застрявшей в параллельном измерении. IGN вместе с командой разработчиков из Blackmill Games представили новый геймплейный трейлер проекта. Исследуйте, собирайте и сражайтесь в таинственном бореальном ландшафте, поглощенном вечно голодным искусственным интеллектом, чтобы найти путь домой.
Спустя годы после событий приквела Industria Нора застряла в параллельном измерении, вдали от дома. Выживая в одиночку на мирном острове, пустом жилом доме в огромном море враждебного одиночества, она строит машину, чтобы вернуться в свое родное измерение: Восточный Берлин 1989 года. Незадолго до завершения годового проекта цепь непредвиденных последствий возвращает ее в бьющееся сердце искусственного интеллекта ATLAS. Вскоре Нора понимает, что не может убежать от своего прошлого и должна столкнуться с тревожной ответственностью, которая в нем таится: ее участие в создании неконтролируемого ИИ.
Особенности:
- Медленный, захватывающий игровой процесс: основанное на физике взаимодействие, создание и диегетический инвентарь наземного игрового процесса в игровых средах.
- Путешествие героя: повествовательный шутер от начала и до конца, где вы встретите запоминающихся персонажей и пройдете через трогательную историю.
- Уникальная обстановка: промышленный упадок в обширной бореальной пустыне встречается с потусторонними разрастающимися структурами машин.
- Модернизируемое оружие: модернизируйте пять видов оружия с помощью различных приспособлений, таких как глушители, расширенные магазины или специальные атаки.
- Компактный инди-опыт: 4-6-часовое путешествие без филлеров, созданное небольшой, увлеченной инди-командой.
- Кинематографический звук: полная озвучка, динамическая музыка и детальный звуковой дизайн объединены с помощью отражения звука в реальном времени через Wwise.
- Графика следующего поколения: тщательно созданные объекты работают на полностью динамическом движке освещения Lumen Unreal Engine 5.
Industria 2 выходит на ПК (Steam, Epic Games Store и GOG).
Мда...