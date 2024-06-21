Представлен новый тизер-трейлер шутера Industria 2

В этом продолжении игры Industria вы вновь встречаетесь с Норой, отважной героиней, которая отчаянно пытается найти путь домой из параллельной вселенной. Спустя годы после событий первой части, Нора оказывается в покинутом людьми, враждебном мире, где единственным убежищем для неё становится заброшенный дом. В полном одиночестве она упорно трудится над созданием машины, способной вернуть её в родной Восточный Берлин 1989 года.

Казалось бы, надежда уже близка, и после года кропотливой работы проект почти завершен. Однако судьба преподносит Норе неожиданный поворот — цепь непредвиденных событий приводит к тому, что она попадает в сети коварного искусственного интеллекта ATLAS. В этот момент на героиню обрушивается тяжёлое осознание: от прошлого не убежать, и теперь ей предстоит взять на себя ответственность за участие в создании этого неуправляемого ИИ.

Как и первая часть, Industria 2 представляет собой приключенческий шутер от первого лица, где в центре истории — женщина, оказавшаяся в ловушке параллельной вселенной. Вам необходимо исследовать промышленные руины безлюдного североевропейского ландшафта, который оказался во власти странных машин. В вашем арсенале будет несколько видов оружия, каждое из которых можно улучшать с помощью различных модификаций, таких как глушители, увеличенные магазины и особые атаки.

Само собой разумеется, вы должны быть готовы к серьёзному сопротивлению, ведь вам будут противостоять роботы, жаждущие вашей крови. Ожидайте интенсивные перестрелки, где каждый выстрел может решить исход битвы. Вы увидите, как под вашими атаками роботы будут расчленяться на части, а их машинное масло будет литься рекой.