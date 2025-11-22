Infinity Nikki отметит годовщину крупнейшим обновлением 2.0

26 ноября выходит Infinity Nikki 2.0 — крупнейшее обновление в истории проекта, призванное кардинально преобразить мир Итзаленд и вернуть доверие игроков после неудачной версии 1.5. Разработчики обещают новый уровень свободы, творчества и интерактивности, делая игровой процесс более насыщенным и живым.

Главные нововведения выглядят действительно внушительно. Впервые в серии у Никки появится оружие — лук, позволяющий стрелять по мишеням и решать новые типы задач. Кроме того, игру расширит новый регион, созданный в сказочной эстетике: здесь можно будет исследовать причудливые дома-ракушки и открывать необычные механики взаимодействия с окружением.

Особый акцент сделан на творческом освоении мира. Разработчики подчеркивают, что теперь «каждое движение становится частью приключения», а игроки смогут не только путешествовать по Итзаленду, но и преобразовывать его, проявляя уникальный стиль и фантазию.

На фоне критики версии 1.5 — за баги, слабый контент и высокую стоимость изменений — обновление 2.0 выглядит попыткой осознанного перезапуска. Вероятно, на это повлиял успешный 2024 год, когда доходы проекта превысили миллиард долларов, дав команде возможность вложить больше ресурсов в развитие игры.

Infinity Nikki 2.0 обещает стать новой вехой для серии и шансом убедить фанатов, что игра движется в верном направлении.