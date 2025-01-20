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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 80 оценок

Совсем скоро для Infinity Nikki выйдет контентное обновление "Сезон фейерверков"

butcher69
Новости

Издатель Infold Games и разработчик Papergame объявили, что обновление Infinity Nikki версии 1.2 под названием «Сезон фейерверков» станет доступно 24 января. Оно добавит новые сюжетные линии, платформенные испытания, события и наряды.

Главным нововведением станет Острова Фейерверков — группа живописных локаций с возвышенностью Сонгбриз, отмелью Полумесяца и лагерь Кабум. В рамках сюжетного расширения «Сияющий фейерверк» игроки вместе с Никки и Момо отправятся на Карнавал фейерверков, где их ждет эпическая битва с новым боссом — Темным Букетом.

Сезон включает фестиваль New Bloom с праздничной атмосферой, мини-играми и до 20 бесплатных тяг, а также коллекцию новых нарядов, доступных бесплатно и за плату. Сезон завершится 25 февраля.

Infinity Nikki доступна на PlayStation 5, PC, iOS и Android.

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