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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.2 65 оценок

Infinity Nikki пересекла отметку в 10 миллионов загрузок

monk70
Новости

Со всей шумихой вокруг раннего доступа Path of Exile 2 и Marvel Rivals легко забыть, что Infinity Nikki от Papergames вышла на прошлой неделе. Согласно официальному аккаунту в Twitter, игра доступна для PS5, iOS, Android и ПК и уже пересекла отметку в десять миллионов загрузок по всему миру.

Игроки получат десять бесплатных кристаллов резонанса. Вам нужно будет разблокировать Pear-Pal, что можно сделать, посетив гильдию стилистов Флоравиш и поговорив с Дадой на стойке регистрации. Предложение действительно до 31 декабря 2024 года (23:59 по времени сервера).

Infinity Nikki, последняя игра в серии Nikki, рассказывает о том, как Никки и Момо отправляются в Мираленд, чтобы найти Чудодейственные наряды. Изначально это был дом Желающего, но теперь это царство, где желания не вселяют столько надежды. Собирая Whimstars и материалы, Никки может разблокировать новые наряды и использовать их способности, чтобы обходить препятствия.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Max Rolens

Поиграл... и как выходец HSR, Wuwa ( с персонажми Е6 ) скажу, что игра эта невероятно жадная, но с душой... жадной душой

1
Keltas_Mizri

Так это Гача, чего ты ждал?😀

1
Max Rolens Keltas_Mizri

Ну не знаю... в HSR и WuWa ( Как и Геншине ) у нас персонаж сразу играбелен и полезен после получение, а максимальное количество улучшение не выше Е6 ( Е- ейдалон или дубль ), а тут малото того, что всего надо выбить 8 предетов, так еще и условия гранта ужастнее чем в синем архиве ( где его вообще нету ), а польза от платья только при полном получении.

0
Sion2

Платья мое почтение. Детализация на высоком уровне. А еще у платьев есть разный рейтинг,один из которых оценивает по шкале Sexy

-3
MORDORR
' Деталезация '

Праильна пысать ' дитолызацыя '. Пыномашь?

0
Keltas_Mizri MORDORR

Я знаю ты живёшь в городе под названием Marnѣтoropcк

0
Sion2 MORDORR

"Праильна" "пысать" "Пыномашь"

Смотрю у вас отличная граматика. Эт для таких, видно, закон сделали: "о запрете принимать в школы не знающих русского детей"

0