Infinity Nikki пересекла отметку в 10 миллионов загрузок

Со всей шумихой вокруг раннего доступа Path of Exile 2 и Marvel Rivals легко забыть, что Infinity Nikki от Papergames вышла на прошлой неделе. Согласно официальному аккаунту в Twitter, игра доступна для PS5, iOS, Android и ПК и уже пересекла отметку в десять миллионов загрузок по всему миру.

Игроки получат десять бесплатных кристаллов резонанса. Вам нужно будет разблокировать Pear-Pal, что можно сделать, посетив гильдию стилистов Флоравиш и поговорив с Дадой на стойке регистрации. Предложение действительно до 31 декабря 2024 года (23:59 по времени сервера).

Infinity Nikki, последняя игра в серии Nikki, рассказывает о том, как Никки и Момо отправляются в Мираленд, чтобы найти Чудодейственные наряды. Изначально это был дом Желающего, но теперь это царство, где желания не вселяют столько надежды. Собирая Whimstars и материалы, Никки может разблокировать новые наряды и использовать их способности, чтобы обходить препятствия.