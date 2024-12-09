Infinity Nikki пересекла отметку в 10 миллионов загрузок

Со всей шумихой вокруг раннего доступа Path of Exile 2 и Marvel Rivals легко забыть, что Infinity Nikki от Papergames вышла на прошлой неделе. Согласно официальному аккаунту в Twitter, игра доступна для PS5, iOS, Android и ПК и уже пересекла отметку в десять миллионов загрузок по всему миру.
Игроки получат десять бесплатных кристаллов резонанса. Вам нужно будет разблокировать Pear-Pal, что можно сделать, посетив гильдию стилистов Флоравиш и поговорив с Дадой на стойке регистрации. Предложение действительно до 31 декабря 2024 года (23:59 по времени сервера).
Infinity Nikki, последняя игра в серии Nikki, рассказывает о том, как Никки и Момо отправляются в Мираленд, чтобы найти Чудодейственные наряды. Изначально это был дом Желающего, но теперь это царство, где желания не вселяют столько надежды. Собирая Whimstars и материалы, Никки может разблокировать новые наряды и использовать их способности, чтобы обходить препятствия.
Поиграл... и как выходец HSR, Wuwa ( с персонажми Е6 ) скажу, что игра эта невероятно жадная, но с душой... жадной душой
Так это Гача, чего ты ждал?😀
Ну не знаю... в HSR и WuWa ( Как и Геншине ) у нас персонаж сразу играбелен и полезен после получение, а максимальное количество улучшение не выше Е6 ( Е- ейдалон или дубль ), а тут малото того, что всего надо выбить 8 предетов, так еще и условия гранта ужастнее чем в синем архиве ( где его вообще нету ), а польза от платья только при полном получении.
Платья мое почтение. Детализация на высоком уровне. А еще у платьев есть разный рейтинг,один из которых оценивает по шкале Sexy
Праильна пысать ' дитолызацыя '. Пыномашь?
Я знаю ты живёшь в городе под названием Marnѣтoropcк
"Праильна" "пысать" "Пыномашь"
Смотрю у вас отличная граматика. Эт для таких, видно, закон сделали: "о запрете принимать в школы не знающих русского детей"