Стратегия Inkulinati вышла из раннего доступа и получила обновление 1.0

Inkulinati, стратегия средневекового периода, основанная на рисовании чернилами, теперь полностью доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК. Помимо этого, игра получила релизный трейлер и обновление 1.0.

В новом патче в игру добавлен водный обитатель - лягушка-путешественница, дополнительные поле боя и пять новых талантов: "Бронированная медицина", "Повседневная инфекция", "Болит? Хорошо!", "Мотивация творит чудеса" и "Ежедневное вздутие живота".

Интеллектуальная стратегия Inkulinati покидает ранний доступ. Разработчики упростили первые два акта, чтобы новичкам было легче разобраться в игре. Радиус атаки у кошачьего биcквопа был уменьшен. Игроки теперь могут выбрать размер шрифта. При этом исправлены различные баги и ошибки.

Удалено достижение "I am G-O-D-F-R-E-Y". В окне загрузки добавлена анимация. До 7 марта Inkulinati можно приобрести со скидкой 40% за 539 рублей в магазине Steam.