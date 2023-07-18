Хоррор от первого лица Insomnis стал доступен на консолях Xbox ©

Insomnis уже некоторое время вызывает мурашки по спине игроков по всему миру. Переведенная на 15 языков игра в жанре ужасов, разработанная Path Games, добилась как коммерческого успеха, так и признания критиков среди пользователей PlayStation, Nnintendo Switch и ПК. Insomnis также появится на Xbox в цифровом формате благодаря Meridiem Games, а также будет доступна на Epic Games. Эта адаптация принесет много новшеств, чтобы обогатить леденящую кровь атмосферу Особняка Кастельве.

Insomnis — это видеоигра в жанре ужасов с упором на решение головоломок, действие которой разворачивается в сводящем с ума, постоянно меняющемся сценарии. Это приведет вас к воплощению Джона Кастивета, человека, который считает, что ему повезло, потому что он только что унаследовал великолепный особняк. Чего Джон не знает, так это того, что старая обитель Кастивет скрывает бесконечные секреты, которые повергнут его в спираль ужаса. История в жанре атмосферного хоррора, которая никого не оставит равнодушным.

На протяжении всего сюжета игроку предстоит исследовать особняк, словно погружаясь в кошмар, и ознакомиться с очень плавным геймплеем, прогрессивным процессом обучения, делающим ненужными обучающие программы, при этом научившись использовать свою смекалку для решения всех головоломок, как аналоговые, так и цифровые, взаимосвязанные... при условии, что они не потеряют рассудок.

Хорошая новость заключается в том, что Insomnis поддерживает функции Xbox, такие как поддержка Smart Delivery и Xbox Play Anywhere. Кроме того, вы сможете пользоваться такими функциями, как сохранение в облаке и потрясающим разрешением 4K Ultra HD в Xbox Series и Microsoft Store.