11 bit Studios отмечает странный, но впечатляющий рубеж продаж The Invincible

Издатель 11 bit Studios и разработчик Starward Industries объявили, что продажи The Invincible преодолели важный (но довольно странный) рубеж. Согласно новому сообщению на странице игры в Steam, The Invincible преодолела рубеж продаж в 123 000 копий с момента ее выпуска в ноябре прошлого года.

В посте Starward Industries благодарит игроков The Invincible за помощь в достижении этой впечатляющей цифры продаж, говоря фанатам, что «на самом деле нет ничего проще и в то же время глубже, чем «спасибо»».

Starward Industries также говорит, что планирует дальнейшие улучшения для The Invincible в будущем, а также работает над «новым, захватывающим проектом», о котором не раскрывает абсолютно ничего.

The Invincible изначально была представлена в 2020 году и должна была выйти в 2021 году, но была перенесена на 2022 год, в конечном итоге появившись на ПК и консолях в ноябре прошлого года. Игра представляет собой адаптацию одноименного романа польского автора Станислава Лема 1964 года, возможно, одного из самых влиятельных научно-фантастических романов на польском языке, когда-либо написанных.