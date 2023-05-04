Блогер проверил производительность атмосферной The Invincible ©

Ретрофутуристическая адвенчура The Invincible, созданная по роману Станислава Лема, уже скоро обзаведется публичной демоверсия. В ожидании её релиза, предлагаем вам оценить оптимизацию проекта через видеоролик от пользователя под ником Cycu1. Блогер получил доступ к ранней версией игры и проанализировал её производительность.

Похоже, что уже сейчас можно сказать The Invincible удалось избежать главных проблем современных игр на ПК. Проект был протестирован на RTX 4080 и процессоре AMD Ryzen 9 3900Х, где за все время не было обнаружено заиканий, вылетов и других критических сбоев. Как показывают современные релизы, это уже достойно отдельной похвалы разработчикам.

The Invincible на ПК высокого класса демонстрирует отличную графику и хорошую производительность. На самых высоких настройках, без использования масштабирования изображения можно получить около 100 FPS в зависимости от сцены. При активации FSR 2.2 производительности значительно увеличивается и проект выдает уже 140-160 кадров в секунду.

Оценить производительность The Invincible на своей конфигурации ПК можно будет уже сегодня. Демоверсия проекта будет доступна с 4 по 8 мая в цифровом магазине Steam.