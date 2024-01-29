Разработчики The Invincible готовят 12 обновлений, расширения и обсуждают VR-версию

Разработчики The Invincible из Starward Industries, директор по маркетингу Мацей Добровольский и финансовый директор Анджей Шафранец, рассказали о финансовом и организационном положении компании, текущих событиях и стратегиях на будущее.

После ноябрьской премьеры The Invincible в краковской студии произошли глубокие изменения, масштабы которых можно сравнить с реструктуризацией. Марек Маркушевский подал в отставку с поста президента и выделил более 50 процентов акциий, предназначенных для целей будущей программы стимулирования, а также предоставил компании кредит. Анджей Шафранец, ранее занимавший должность директора по правовым вопросам компании, взял на себя бразды правления компанией. Студия также значительно сократила производственный коллектив, что позволило существенно оптимизировать расходы.

«В команде сейчас 19 человек. До премьеры The Invincible в её состав входило 34 человека. Команда была сокращена в целях оптимизации затрат. Никто из участников группы не ушел по собственной инициативе. Нынешняя команда позволяет производить вторую игру и развивать The Invincible», - заявили представители правления.

Компания пока не получает доходов от продажи The Invincible. Студия 11 bit, которая выступила издателем игры, примерно в середине января заявила, что продажи превысили сумму окупаемости, но финансовый эффект будет виден чуть позже из-за необходимости получения издателем средств от торговых площадок для этой цели.

«Продажи рассчитываются со сдвигом по времени – например, за продажи в январе издатель получает средства не ранее февраля и затем включает их в окупаемость, а при полном погашении окупаемости средства перечисляются компании фиксированной частью в марте. Анализ текущих продаж позволяет сделать вывод, что вполне вероятно, что игра будет долгопродаваемой, и ее продажи позволят студии поддержать себя», - заявили представители правления Starward Industries.

В планах компании дальнейшее развитие The Invincible. На ближайший год запланировано около 12 патчей с дополнительным контентом. Starward Industries также ведет переговоры с несколькими партнерами о портировании игры на устройства виртуальной реальности.

«За исключением Firewatch, большинство хорошо продаваемых игр этого жанра не имели высоких пиков продаж, но долгое время сохраняли относительно хорошие продажи. Анализ текущих продаж позволяет предположить, что то же самое произойдет и с The Invincible.



Также планируется поддерживать интерес к игре, в частности, посредством обновлений и расширений, чтобы максимально минимизировать риск плохих продаж в будущем».

Новая игра также находится в разработке. Концептуальная работа идет уже больше года, и у студии уже есть играбельные прототипы. Компания также рассматривает различные варианты разработки новой игры, включая режим раннего доступа.