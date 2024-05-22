The Invincible получила награду на "Лучшее польское игровое аудио 2023 года"

«The Invincible» выиграл награду "Лучшее польское игровое аудио 2023" на недавней конференции «Digital Dragons 2024» (страница события в Steam). Это было бы невозможно без постоянной поддержки игроков. Разработчики хотели бы поблагодарить всех вас за то, что вы делитесь с нами добрыми словами, цените их работу и остаетесь с ними на протяжении всего пути. Также хотят выразить огромную благодарность Брюнон Любас и Лукаш Киндел - их музыкальные и звукорежиссеры, чье творчество ярко сияло на ночном, звездном небе достаточно, чтобы привлечь ваше безраздельное внимание и очаровать мельчайшие молекулы в ваших ушах.
The Invincible OST винил:
А если вы, как и разработчики, поклонники винила, вы также можете послушайте космический саундтрек к фильму «The Invincible» на своем граммофоне. Вот один из треков Брюнона. Почувствуйте, как атомы в вашем сердце бьются в ритме Вселенной...
*Игра вышла 2023 году. Конференция 2024.
Касательно музыки если честно ничего нового не нашел. Подобной музыки навалом в соответствующих жанрах.
Не слушал.
Значит дали не за, а вопреки. ))
если бы она обычная, то наврятли бы получила награду.