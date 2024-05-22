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The Invincible 06.11.2023
От первого лица, Научная фантастика
7.4 304 оценки

The Invincible получила награду на "Лучшее польское игровое аудио 2023 года"

VovanVV1982
Новости

«The Invincible» выиграл награду "Лучшее польское игровое аудио 2023" на недавней конференции «Digital Dragons 2024» (страница события в Steam). Это было бы невозможно без постоянной поддержки игроков. Разработчики хотели бы поблагодарить всех вас за то, что вы делитесь с нами добрыми словами, цените их работу и остаетесь с ними на протяжении всего пути. Также хотят выразить огромную благодарность Брюнон Любас и Лукаш Киндел - их музыкальные и звукорежиссеры, чье творчество ярко сияло на ночном, звездном небе достаточно, чтобы привлечь ваше безраздельное внимание и очаровать мельчайшие молекулы в ваших ушах.

The Invincible OST винил:

А если вы, как и разработчики, поклонники винила, вы также можете послушайте космический саундтрек к фильму «The Invincible» на своем граммофоне. Вот один из треков Брюнона. Почувствуйте, как атомы в вашем сердце бьются в ритме Вселенной...

*Игра вышла 2023 году. Конференция 2024.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81

Касательно музыки если честно ничего нового не нашел. Подобной музыки навалом в соответствующих жанрах.

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SoRaS3

Не слушал.

Значит дали не за, а вопреки. ))

0
VovanVV1982

если бы она обычная, то наврятли бы получила награду.

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