Invincible VS выходит в апреле - новый трейлер раскрыл дату выхода

На прошедшей The Game Awards 2025 был показан свежий трейлер файтинга Invincible VS, а также официально объявлена дата релиза игры — 30 апреля 2026 года.

Созданная на основе популярной серии комиксов и анимационного шоу Invincible, игра представляет собой жестокий командный файтинг 3-на-3, в котором игроки собирают команду из любимых персонажей вселенной и сражаются в интенсивных динамических боях.

Новый трейлер демонстрирует синиматики и динамичные столкновения с участием героев и злодеев, показывая боевой стиль, спец-приёмы и разрушительные комбинации, характерные для лицензированного боевого экшена.

Invincible VS разрабатывается студией Quarter Up и будет издана Skybound Games — проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows PC одновременно.

Игру можно уже добавить в список желаемого на цифровых площадках, а перед релизом разработчики планируют раскрывать поэтапно новых бойцов и дополнительные игровые режимы.

Файтинг ориентирован на поклонников оригинальной вселенной Invincible и любителей командных боёв: здесь сочетаются стратегия смены персонажей, эффектные супер-удары и кровавые столкновения, отражающие жестокий характер сериала.