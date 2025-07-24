15 августа Krafton проведёт презентацию посвящённую дополнению "Отдых на острове" для inZOI

Сегодня компания Krafton анонсировала специальную презентацию посвящённую дополнению для inZOI.
Во время презентации разработчики покажут новый контент из готовящегося дополнения "inZOI: Отдых на острове". Зрителей ждёт демонстрация свежих игровых возможностей, комментарии от создателей о процессе разработки и особенностях геймплея.
Презентация под названием inZOI@cahaya пройдёт 15 августа в 4:00 по московскому времени.
Оооо... началось. А потом будет жизнь в лесу... жизнь в селе А потом вообще потустороннюю нечисть добавят
Это вроде как с патчем добавляют в следующем месяце. Не платный доп.
А может для начала вы наконец игру выпустите в релиз а уж потом начнёте клепать дополнение а горе разрабы ?