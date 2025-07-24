15 августа Krafton проведёт презентацию посвящённую дополнению "Отдых на острове" для inZOI

Сегодня компания Krafton анонсировала специальную презентацию посвящённую дополнению для inZOI.

Во время презентации разработчики покажут новый контент из готовящегося дополнения "inZOI: Отдых на острове". Зрителей ждёт демонстрация свежих игровых возможностей, комментарии от создателей о процессе разработки и особенностях геймплея.

Презентация под названием inZOI@cahaya пройдёт 15 августа в 4:00 по московскому времени.