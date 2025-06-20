Августовское обновление добавит в inZOI курортный город Кахайя

Разработчики inZOI раскрыли подробности одной из главных новых функций, которые появятся в симуляторе жизни в августовском обновлении. В новом посте продюсера и режиссера Хёнджуна «Кджуна» Кима были раскрыты подробности о третьем городе, который появится в inZOI. Ранее анонсированное как Кусингку, название третьего города было изменено на Кахайя.

Ким объяснил, что это слово означает свет, и что город будет следовать схожим темам, предлагая игрокам «разнообразие ярких и освежающих впечатлений на экзотических островах». После выхода обновления игроки смогут исследовать необитаемые острова, а также заниматься такими видами деятельности, как фермерство, катание на лодках и просто отдых.

Кахайя — это город, посвященный «отдыху». Хотя разработка inZOI была для меня источником большой радости, бывают моменты, когда я чувствую желание отвлечься от всего этого. Вдохновленный этими чувствами, я хотел создать убежище для игроков, измученных повседневной жизнью, чтобы расслабиться.

Стоит отметить, что, хотя Кахайя приносит с собой множество нового контента, обновление не принесет запрошенных фанатами функций, таких как улучшения системы профессий и школ. Ким объясняет, что решение было принято, потому что «Кахайя был разработан как город с курортной тематикой, такие функции, как профессия и школы, не совсем подходили».

Поэтому мы приняли решение полностью исключить их из этого города. Вместо этого игроки могут наслаждаться самодостаточным образом жизни, занимаясь такими видами деятельности, как фермерство или рыбалка. Улучшения в системе профессий появятся со следующим обновлением города.

Более подробная информация об обновлении Кахайя будет раскрыта во время Gamescom, где мы также увидим курортный город в действии. Тем временем Ким отметил, что команда разработчиков очень серьезно относится к отзывам игроков. Обновление также принесет улучшения в систему эмоциональных выражений, чтобы взаимодействие Зой друг с другом было более естественным, а также добавит глубины взаимодействию и внесет улучшения в систему отношений.

inZOI доступна на ПК в раннем доступе в Steam.