Авторы inZOI объяснили, как и на чём обучали игровой ИИ

Разработчики симулятора жизни inZOI открыто заявляют об использовании генеративного ИИ и решили подробно объяснить свой подход после появившихся вопросов от игроков.

Технология Text-to-Image (T2I) была обучена на 20 миллионах изображений, распространяемых по лицензии Creative Commons, допускающей коммерческое использование и модификацию. Команда также применяла методологию Common Canvas от MOSAICML и собственные фильтры для повышения качества данных.

ИИ для 3D-печати обучался на базе 46 тысяч моделей высокого качества — как собственных, так и из открытых лицензированных источников. Это позволяет пользователям генерировать чертежи прямо внутри игры.

Система Video-to-Motion (V2M) получила обучение на базе 1,7 миллиона примеров движений. Часть данных — авторская, часть — из открытых источников. Благодаря этому персонажи inZOI двигаются реалистично — ходят, жестикулируют и танцуют.

Разработчики подчёркивают приверженность open-source решениям и ответственному использованию ИИ.