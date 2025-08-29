Для inZOI вышло обновление 0.3.4

Разработчики симулятора жизни inZOI выпустили обновление 0.3.4, которое устраняет ряд технических проблем и улучшает игровой опыт.

Ключевые изменения касаются балансировки смертности персонажей — теперь стихийные бедствия (такие как аномальная жара) реже приводят к гибели Зои. Также исправлены бытовые взаимодействия: дети наконец-то могут эффективно просить взрослых постирать их одежду.

Обновление включает исправления для уличных торговцев в районе Кахая, которые ранее исчезали после смены сезонов, и корректировку интерфейса — диалог об обмене паролями от жилья теперь правильно отображается в категории «Симпатия» вместо «Конфликт». А для игроков на Mac исправлена ошибка, из-за которой в Студии проектирования показывались объекты, недоступные для размещения.