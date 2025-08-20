inZOI получила бесплатное DLC с курортным островом и масштабным обновлением

Krafton выпустила бесплатное дополнение для симулятора жизни inZOI под названием Island Getaway. Главным новшеством стала курортная карта — остров Кахая, где игроки смогут устроить себе виртуальный отпуск. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: вместе с DLC вышло крупное обновление, которое заметно расширяет геймплей.

Теперь в игре доступны новые активности: рыбалка, фермерство, добыча полезных ископаемых и даже создание ювелирных украшений. Появились навык плавания, система стихийных бедствий, кредиты и страховка. Разработчики также переработали эмоции и поведение персонажей, обновили режим строительства и настройки создания героя. Дополнительно были добавлены новые виды транспорта, чит-коды и исправлены баги.

inZOI дебютировала 28 марта 2025 года и пока находится в раннем доступе. DLC бесплатное, но для игры понадобится базовая версия. До 2 сентября её можно приобрести со скидкой 20% — за 1919 рублей вместо 2399.