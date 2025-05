inZOI зовёт моддеров: стартует AMA-сессия о ModKit и будущем моддинга

Разработчики амбициозного симулятора жизни inZOI объявили о проведении масштабной AMA-сессии (Ask Me Anything), посвящённой моддингу и грядущему ModKit. Это мероприятие ориентировано на создателей пользовательского контента и всех, кто интересуется расширением возможностей игры с помощью модификаций.

Формат общения — письменный: пользователи смогут задать вопросы через специальную форму, а ответы появятся позже в Discord, Steam и на официальном сайте игры. Такой подход позволит разработчикам дать максимально развёрнутые и точные комментарии.

График AMA-сессии:

Сбор вопросов: с 29 мая (09:00 по МСК) по 1 июня (03:00 по МСК);

Подача: через Google Форму;

Публикация ответов: 9 июня в 11:00 по МСК.

Темы для обсуждения включают:

функциональность ModKit;

инструменты создания пользовательского контента;

планы по поддержке моддеров;

гайды и документация;

вопросы локализации;

прочие аспекты, касающиеся моддинга и сообщества.

Разработчики подчеркивают важность конкретики — общие или неэтичные вопросы рассматриваться не будут.