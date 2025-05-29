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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.4 1 358 оценок

inZOI зовёт моддеров: стартует AMA-сессия о ModKit и будущем моддинга

butcher69 butcher69

Разработчики амбициозного симулятора жизни inZOI объявили о проведении масштабной AMA-сессии (Ask Me Anything), посвящённой моддингу и грядущему ModKit. Это мероприятие ориентировано на создателей пользовательского контента и всех, кто интересуется расширением возможностей игры с помощью модификаций.

Формат общения — письменный: пользователи смогут задать вопросы через специальную форму, а ответы появятся позже в Discord, Steam и на официальном сайте игры. Такой подход позволит разработчикам дать максимально развёрнутые и точные комментарии.

График AMA-сессии:

  • Сбор вопросов: с 29 мая (09:00 по МСК) по 1 июня (03:00 по МСК);
  • Подача: через Google Форму;
  • Публикация ответов: 9 июня в 11:00 по МСК.

Темы для обсуждения включают:

  • функциональность ModKit;
  • инструменты создания пользовательского контента;
  • планы по поддержке моддеров;
  • гайды и документация;
  • вопросы локализации;
  • прочие аспекты, касающиеся моддинга и сообщества.

Разработчики подчеркивают важность конкретики — общие или неэтичные вопросы рассматриваться не будут.

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inZOI
28.03.2025
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