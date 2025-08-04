InZOI зовёт на острова: показан новый трейлер тропического DLC

Разработчики InZOI представили свежий трейлер грядущего дополнения Island Getaway, в котором игроки смогут отправить своих персонажей в тропический отпуск. Видео, опубликованное 4 августа на официальном YouTube-канале, демонстрирует живописные пляжи, прогулки на лодках, путешествия между островами и отдых вдали от городской суеты.

Island Getaway расширит привычный опыт InZOI, добавив новые места для жизни и работы, а также уникальные занятия для Зои. Дополнение стало логичным шагом в развитии симулятора, который с момента выхода в ранний доступ в марте удивил реалистичной графикой и глубокой кастомизацией персонажей.

Хотя точной даты выхода пока нет, известно, что август станет важным этапом для InZOI - 15 числа будет представлено больше подробностей о дальнейшем развитии игры. Игра продолжает активно развиваться, а студия Krafton учитывает отзывы игроков, улучшая симуляционные элементы, оптимизацию и наполняя мир новыми возможностями.