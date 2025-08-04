InZOI зовёт на острова: показан новый трейлер тропического DLC

Разработчики InZOI представили свежий трейлер грядущего дополнения Island Getaway, в котором игроки смогут отправить своих персонажей в тропический отпуск. Видео, опубликованное 4 августа на официальном YouTube-канале, демонстрирует живописные пляжи, прогулки на лодках, путешествия между островами и отдых вдали от городской суеты.
Island Getaway расширит привычный опыт InZOI, добавив новые места для жизни и работы, а также уникальные занятия для Зои. Дополнение стало логичным шагом в развитии симулятора, который с момента выхода в ранний доступ в марте удивил реалистичной графикой и глубокой кастомизацией персонажей.
Хотя точной даты выхода пока нет, известно, что август станет важным этапом для InZOI - 15 числа будет представлено больше подробностей о дальнейшем развитии игры. Игра продолжает активно развиваться, а студия Krafton учитывает отзывы игроков, улучшая симуляционные элементы, оптимизацию и наполняя мир новыми возможностями.
Судя по тому, что сёрфы показали только на песке, возможность плавания или хотя бы рабочую анимацию барахтанья на доске в водичке они так и не добавили. Довольно смешно, учитывая островную карту, которая сама по себе ассоциируется с кучей всего, связанного с пляжами и плаванием.
Игра настолько в раннем доступе, что можно считать ее ранней альфой.
Разрабы явно занимаются не тем. Им бы механики игры дорабатывать, которые абсолютно не рабочие любо в состоянии зародыша, а они пилят новые карты.
А можно поинтересоваться а когда игра начнет звать на релиз ?
Если серьёзно совсем. Лучше бы они двигали игру к релизу, а не занимались дополнениями, которым обычно занимают уже после релиза. Просто поиграл и такое впечатление, что съел что-то названое борщом. Правда не увидел и не почувствовал там не морковки, не свёклы. А мне предлагают уже второе, которое тоже не внушает доверие.)))
еще игру не доделали, а уже длц выпускают.
Такими темпами "убийца симсов" скорее станет самоубийцей- у них основная игра по наполнению на стадии альфы, а они уже длс готовят
длц делать. игру не делать.