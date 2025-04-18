"Команда The Sims реально напугана": EA массово опрашивает тестировщиков об inZOI

Похоже, что Electronic Arts всерьёз напряглась из-за появления конкурента своей The Sims. На Reddit всплыла информация, что EA буквально забрасывает участников своей программы тестирования опросами про inZOI.

«Это уже десятый опрос с момента выхода inZOI в ранний доступ. Похоже, команда The Sims реально напугана», — пользователь Reddit, чей друг получил опрос

Другие комментаторы подтверждают получение таких же опросов, причём даже те, кто тестирует совсем другие игры EA, вроде Skate. То есть компания мобилизовала всех своих тестировщиков, чтобы понять, чем же так привлекает людей корейский конкурент.

Сама The Sims 4, конечно, до сих пор очень популярна, но вокруг неё собралась целая армия недовольных фанатов. Ещё бы — людям надоело, как EA и Maxis выкачивают деньги, постоянно выпуская платные дополнения. Вот эти-то разочарованные игроки и рванули в сообщество InZoi, надеясь что новая игра наконец-то даст им то, чего они хотели. Вот только особого чуда пока не случилось. inZOI в раннем доступе уже опустилась до меньшего числа одновременных игроков, чем было у The Sims 4 в последние годы.

Хотя стоит отметить, что у корейской игры «очень положительные» оценки в Steam, так что, видимо, люди просто ждут следующего крупного обновления.