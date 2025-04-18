"Команда The Sims реально напугана": EA массово опрашивает тестировщиков об inZOI

Похоже, что Electronic Arts всерьёз напряглась из-за появления конкурента своей The Sims. На Reddit всплыла информация, что EA буквально забрасывает участников своей программы тестирования опросами про inZOI.
«Это уже десятый опрос с момента выхода inZOI в ранний доступ. Похоже, команда The Sims реально напугана», — пользователь Reddit, чей друг получил опрос
Другие комментаторы подтверждают получение таких же опросов, причём даже те, кто тестирует совсем другие игры EA, вроде Skate. То есть компания мобилизовала всех своих тестировщиков, чтобы понять, чем же так привлекает людей корейский конкурент.
Сама The Sims 4, конечно, до сих пор очень популярна, но вокруг неё собралась целая армия недовольных фанатов. Ещё бы — людям надоело, как EA и Maxis выкачивают деньги, постоянно выпуская платные дополнения. Вот эти-то разочарованные игроки и рванули в сообщество InZoi, надеясь что новая игра наконец-то даст им то, чего они хотели. Вот только особого чуда пока не случилось. inZOI в раннем доступе уже опустилась до меньшего числа одновременных игроков, чем было у The Sims 4 в последние годы.
Хотя стоит отметить, что у корейской игры «очень положительные» оценки в Steam, так что, видимо, люди просто ждут следующего крупного обновления.
Та не ссы - толковых п*рн* модов пока нету на инзой, время ещё есть.
А вот нечего е*лом щелкать, надо было также развиваться, могли бы симс 5 в таком же стиле сделать
Никакого страха в таких опросах нет. А эта инзой по сравнению даже с симс2 без дополнений пустая. В игре есть фишки ииииии всё
Она только вышла, со временем ее доработают и много чего добавят, она нагнет симс
Неа, не нагнет. Игры либо сразу уничтожают конкурента или просто исчезают с экранов пользователей и умирают
No man sky вроде облагородилась со временем.
Игра нисколько не поменялась, сколько сверху мешуры не сыпь. Новые скины на корабль и больше ничего. Охрененно оживили игру
Причина тряски? пока допилят этот кусок кода EA уже успеет Sims 5 выпустить))
*Корейцы
Ты прав, но они (ЕА) отказались от движка UE в следующей части и опять будут создавать с +\- такой же графикой и стилистикой как в прошлых играх. Возможно все опасения в этом, т.е. EA хотели узнать, какого реализма игроки хотят увидеть в новой части.
*естественно inZOI, на данный момент, в сотни раз проигрывает The Sims по кол-ву контента в игре.
Субъективно, но исходя из поведения персонажей, и их речи, такая стилистика Симс больше подходит. Разработчики inZOI напрасно полностью скопировали модели поведения персонажей Симс и перенесли на более "реалистичный" движок. Проще говоря, в IZ эти кривляния выглядят тупо и нелепо, как-будто какая-то клиника больных. В итоге, игра ощущается какой-то театральной дуркой, в то время как в Симс это выглядит гармонично. Тут видишь, не только дело в отсутствии контента.
сейчас бы ноунейм без контента сравнивать с серией, которой количество контента прощают, тупо из за имени. Аналитика ЕА в перспективе.
много кто просто сидит на базовой бесплатной версии с модами. В модах контента в разы больше чем от разработчиков
зачастую они просто пиратят длс.
Больше похоже на пиар дабы привлечь внимание к своей поделке, которая ещё из раннего доступа не вылезла. Хотя если вспомнить пиар в основном умалчивал что это лишь ранний доступ. Да и забавно что это снова реддит...
Попущенцы)
Все просрали и теперь паникуют
Сейчас EA патент на Симс получат. )
проста нада заделать это симс 5 на фростбайт энжине с нормальными ультра реаличными нпс и физикой волос. конкуренция всегда хорошо двигает индустрию.
А мой друг сказал, что он активный, а Lunersun пассивный. Я ни на что не намекаю конечно. Но друзьям надо верить на слово.
Даже не думал что Симс4 так популярен,у него оказывается в Стим 45-50тысяч пиковый онлайн ежедневно,что люди делают в сингл игре через 11 лет после релиза?😁в ВоВ например онлайн подскакивает после выхода очередного аддона,а тут из за длс с мебелью и шмотками?
-- Само собой графикой, если это реально не фейк, однако если это правда; опрос пошёл; и симс действительно получит то, что уже давно просят игроки, то хуже точно не станет.
делайте ЕА современную графу в Симс
когда инзои выйдет из беты и контента там будет достаточно, онлайн взлетит, люди потянутся
inZOI бездушное Г на фоне Симов. Через пол года про него никто и не вспомнит.