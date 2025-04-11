Онлайн InZOI стремительно падает

После успешного старта 28 марта, симулятор жизни InZOI, считающийся прямым конкурентом The Sims 4, потерял 85% аудитории. Это произошло всего за 12 дней. На пике онлайн достигал 87 000 игроков, но к 9 апреля опустился ниже 13 000.
Хотя игра получила 83% положительных отзывов в Steam, игроки жалуются на нехватку контента. Разработчики обещают больше обновлений ближе к полноценному релизу, ведь пока игра находится в раннем доступе.
Совсем недавно тут за иронию и сомнения в адрес этой игры готовы были калом в тебя кидать, а сейчас все резко стали переобуваться.
Где ваши 10 баллов этой игре до её выхода? Где насмешки в адрес EA?
Она сырая ещё, тот же симс 4 годами обрастал контентом, я сомневаюсь что авторы этой игры хоть когда-нибудь догонят Симс 4 , но главное что бы не забросили и развивали игру в нужном секторе
А это сложно было понять?
Подождите, а как жИ инструменты "сделай сам" от разработчиков?)
Это нормальная практика. Особенно для раннего доступа.
лол. при этом в сингловой KCD2 прямо сейчас почти 20 тысяч. а неделю назад, когда я заканчивал прохождение было 24 тысячи.
как может расхайпованный онлайн-сим иметь меньше онлайна? видимо игра - шляпа. на скрине вода, вообще, как в игре конца нулевых.
надеюсь, разрабы доведут игру до ума. Мне она очень даже понравилась
А я что говорил, игра кал. Куча недоработок. То, что они обещали в трейлерах, было лишь красивой обёрткой. Теперь ждите год как минимум, если повезёт)
Что и требовалось доказать. Пока игра не о чем. Просто скелет. Ждем наполнения, ну или забвения.
У моей жены 100к часов в sims, она поиграла в эту копипасту час и снесла, и дальше играть пошла в sims 4, у нее там бизнес зоопарк, где люди приходят и сами кормят и гладят животных за деньги, и ещё все на солнечных панелях, она кайфует и я понимаю что инзою до такого геймплея ещё лет 100
Ничего удивительного в этом нет,люди посмотрели на хайпе что это и ливнули
Нет контента - нет онлайна. Благодаря этой новости мы узнали об этом факторе, спасибо :)
А как жИ миллионы порно-модов? Школьники так ждали...
Да потому что вслед за инзой вышло переиздание зе ласт оф ас 2
ну тут явно выбор очевиден.
Да и пока она не обрастёт допками и прочим контентом, в ней банально нечего делать.
Вообще не интересно проходить ластуху) в год выхода игры у Куплинова прошел так сказал и помню сюжет от и до
Хаха,убивца симса говорили они,а теперь протрезвели и стали людьми)
Она еще сырая, естествено, пока далеко не уйдешь. Там много чего нет. В симсах тоже не было, добавляли постепенно. И там и там имеются свои фишечки. Но в Инзои все же больше выбора. Я жду всяких дополнений и улучшений.
скриншот опечал наличием бликов у воды под мостом и отсутсвием отражений. не удивительно что онлайн падает.
Наигрались значит.
Так там сейчас особо играться-то не во что, сырой ранний доступ.
Был весёлый контент, но его быстро убрали... обиженки. Авось вернется когда модеры поправят
В мае онлайн взлететь должен как минимум из-за того, что откроют инструментарий и пойдут скриптовые моды и не только