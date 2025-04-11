Онлайн InZOI стремительно падает

После успешного старта 28 марта, симулятор жизни InZOI, считающийся прямым конкурентом The Sims 4, потерял 85% аудитории. Это произошло всего за 12 дней. На пике онлайн достигал 87 000 игроков, но к 9 апреля опустился ниже 13 000.

Хотя игра получила 83% положительных отзывов в Steam, игроки жалуются на нехватку контента. Разработчики обещают больше обновлений ближе к полноценному релизу, ведь пока игра находится в раннем доступе.