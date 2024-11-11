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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.8 354 оценки

Корейский симулятор жизни inZOI все же получит официальный русский перевод

Gutsz
Новости

Для русскоязычных геймеров, которые с нетерпением ждут релиза амбициозного конкурента The Sims под названием inZOI, появились хорошие новости. Проект получит полную официальную локализацию на русский язык, которая не ограничится только переводом интерфейса. Для inZOI также заявлена русская озвучка.

Новости о переводе inZOI на русский язык появились практически сразу после того, как стало известно о переносе релиза игры на следующий год. Кто будет отвечать за локализацию, на данный момент неизвестно. Компания не дала комментариев по этому поводу, но обновила страницу игры в цифровом магазине Steam, подтвердив наличие русского языка на старте.

Учитывая, что за созданием игры стоит компания Krafton, скорее всего, она привлечет собственные ресурсы для локализации симулятора. Тем не менее, среди игр этого издателя inZOI станет первой с озвучкой на русском языке.

inZOI выйдет 25 марта 2025 года на ПК в рамках раннего доступа.

28
16
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 16
Ваш комментарий
My life is a game

ого, круто, жене куплю тогда
только цены что то нет

5
AGS37

5к собирай точно)

1
Mundfish

ля кайф озвучка будет

1
My life is a game AGS37

аа ну норм тогда

2
Север65

Цена будет такой, что не захочешь покупать ))

1
My life is a game Север65

ну тогда пиратка, если не будет защиты)

2
ЛехаДезертир

Судя по количеству озвучек, озвучивать там нечего. Сделают язык симов по типу симлиша, а озвучка локализации будет чисто в обучении.

4
супер пиявка

найс

0
Alex Row

учитывая заявленное количество озвучек, я вижу два варианта- либо по минимуму диалогов, либо нейросеть. Второе более вероятно.

0
ZAUSA
Для inZOI также заявлена русская озвучка.

А какая озвучка в таких играх, если они на своём языке (симлиш) говорят?

-1
My life is a game

так это же не симс, может там реально озвучка будет или тип озвучка "помощника" в редакторе персонажа

3
ZAUSA My life is a game

Реальная озвучка чего? Отдельных фраз и слов?

-2
My life is a game ZAUSA

Да, или же озвучка обучения

0
homakabrams ZAUSA

Ну, в другой новости видел, что они туда воткнут нейросеть, которая делает 3D модели по 2D рисункам игрока.

вряд ли конечно, но может нейронкой и озвучку завезут. Этот вид технологий стремительно развивается и кто его знает что уже умеет

0
luVol homakabrams

Не помню кто и где, но где-то уже разработчики использовали для второстепенных персонажей для озвучки нейросети, но целиком всю игру нейросетями думаю пока никто не решится на такое решение все же это решение аудитория может воспринять в штыки, если даже с актёрами дубляжа немало критики выходит))

0