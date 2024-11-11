Корейский симулятор жизни inZOI все же получит официальный русский перевод

Для русскоязычных геймеров, которые с нетерпением ждут релиза амбициозного конкурента The Sims под названием inZOI, появились хорошие новости. Проект получит полную официальную локализацию на русский язык, которая не ограничится только переводом интерфейса. Для inZOI также заявлена русская озвучка.

Новости о переводе inZOI на русский язык появились практически сразу после того, как стало известно о переносе релиза игры на следующий год. Кто будет отвечать за локализацию, на данный момент неизвестно. Компания не дала комментариев по этому поводу, но обновила страницу игры в цифровом магазине Steam, подтвердив наличие русского языка на старте.

Учитывая, что за созданием игры стоит компания Krafton, скорее всего, она привлечет собственные ресурсы для локализации симулятора. Тем не менее, среди игр этого издателя inZOI станет первой с озвучкой на русском языке.

inZOI выйдет 25 марта 2025 года на ПК в рамках раннего доступа.