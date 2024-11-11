Корейский симулятор жизни inZOI все же получит официальный русский перевод

Для русскоязычных геймеров, которые с нетерпением ждут релиза амбициозного конкурента The Sims под названием inZOI, появились хорошие новости. Проект получит полную официальную локализацию на русский язык, которая не ограничится только переводом интерфейса. Для inZOI также заявлена русская озвучка.
Новости о переводе inZOI на русский язык появились практически сразу после того, как стало известно о переносе релиза игры на следующий год. Кто будет отвечать за локализацию, на данный момент неизвестно. Компания не дала комментариев по этому поводу, но обновила страницу игры в цифровом магазине Steam, подтвердив наличие русского языка на старте.
Учитывая, что за созданием игры стоит компания Krafton, скорее всего, она привлечет собственные ресурсы для локализации симулятора. Тем не менее, среди игр этого издателя inZOI станет первой с озвучкой на русском языке.
inZOI выйдет 25 марта 2025 года на ПК в рамках раннего доступа.
ого, круто, жене куплю тогда
только цены что то нет
5к собирай точно)
ля кайф озвучка будет
аа ну норм тогда
Цена будет такой, что не захочешь покупать ))
ну тогда пиратка, если не будет защиты)
Судя по количеству озвучек, озвучивать там нечего. Сделают язык симов по типу симлиша, а озвучка локализации будет чисто в обучении.
найс
учитывая заявленное количество озвучек, я вижу два варианта- либо по минимуму диалогов, либо нейросеть. Второе более вероятно.
А какая озвучка в таких играх, если они на своём языке (симлиш) говорят?
так это же не симс, может там реально озвучка будет или тип озвучка "помощника" в редакторе персонажа
Реальная озвучка чего? Отдельных фраз и слов?
Да, или же озвучка обучения
Ну, в другой новости видел, что они туда воткнут нейросеть, которая делает 3D модели по 2D рисункам игрока.
вряд ли конечно, но может нейронкой и озвучку завезут. Этот вид технологий стремительно развивается и кто его знает что уже умеет
Не помню кто и где, но где-то уже разработчики использовали для второстепенных персонажей для озвучки нейросети, но целиком всю игру нейросетями думаю пока никто не решится на такое решение все же это решение аудитория может воспринять в штыки, если даже с актёрами дубляжа немало критики выходит))