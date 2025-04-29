KRAFTON зафиксировала рекордную квартальную выручку благодаря успехам PUBG и inZOI

Южнокорейская студия KRAFTON, известная по таким тайтлам, как PUBG и inZOI, представила отчет за первый квартал 2025 года. Эти три месяца стали для компании самыми успешными за всё время её существования с точки зрения выручки. Причинами роста стали продолжение активной монетизации PUBG и впечатляющий старт inZOI.

С января по март компания заработала 874,2 млрд вон — это около 609 миллионов долларов, что на 31% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Операционная прибыль достигла 457,3 млрд вон (319 млн долларов), показав рост почти на 47%. Хотя чистая прибыль выросла более скромно — на 6,6% до 259 миллионов долларов — результаты всё равно впечатляющие и уверенно закрепляют лидерство KRAFTON в игровой индустрии.

Основным источником дохода остались мобильные игры, в первую очередь PUBG Mobile. На этом направлении компания заработала 532,4 млрд вон (около 371 млн долларов). Однако рост наблюдался и в других сегментах. Игры на ПК принесли 225 миллионов долларов, что на 32,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от консольных проектов также вырос — до 9,2 млн долларов, что составляет рост на 14,2%.

Помимо стабильного успеха PUBG, драйвером роста стал и симулятор жизни inZOI, релиз которого в раннем доступе Steam состоялся 28 марта. По словам компании, уже за первую неделю было продано свыше одного миллиона копий, причём 95% продаж пришлись на рынки за пределами Южной Кореи. Это демонстрирует высокий международный интерес к новому IP от KRAFTON и подтверждает, что студия способна создавать успешные проекты за пределами своих флагманов.

Компания не собирается сбавлять темпы. В данный момент KRAFTON активно работает над развитием вселенной PUBG — в разработке находятся три новых проекта по франшизе: тактический шутер PUBG: Blindspot с видом сверху, экстракшн-шутер Project Black Budget, а также консольная королевская битва Project Valor. Все они находятся на разных стадиях производства и рассчитаны на расширение аудитории.

Отдельное внимание KRAFTON намерена уделить индийскому рынку. Компания планирует не только активнее продвигать там свои текущие игры, но и инвестировать в местные игровые студии, тем самым расширяя своё глобальное присутствие и усиливая влияние в одном из самых быстрорастущих регионов в мире гейминга.