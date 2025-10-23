Создатели inZOI скорректировали сроки выхода обновлений для ModKit

Разработчики симулятора жизни inZOI объявили об обновлении дорожной карты для ModKit и изменении сроков выхода ключевых функций моддинга. Команда уточнила, что пересмотр графика связан с необходимостью улучшить систему модификаций и адаптировать её к текущему этапу разработки.

Октябрьское обновление теперь выйдет раньше запланированного и включит поддержку модификации локализации - изначально эта функция должна была появиться в декабре. Однако возможность редактировать лица персонажей решено временно исключить из патча.

Главным изменением стал перенос всех инструментов, связанных с модификацией сценариев. Разработчики приняли решение перейти с языка Blueprint на Lua, что потребовало пересмотра архитектуры системы и дополнительного времени на оптимизацию.

Создание и редактирование сценариев появится в inZOI только в 2026 году. Команда заявила, что хочет тщательно проработать документацию и сделать инструменты максимально удобными для сообщества моддеров.

Точные даты выхода октябрьского и декабрьского обновлений пока не объявлены. Разработчики пообещали продолжать улучшать ModKit и делать процесс моддинга в inZOI более гибким и стабильным.