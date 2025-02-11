В реалистичном симуляторе жизни inZOI будут призраки

Корейский симулятор жизни inZOI уже называют самым амбициозным конкурентом The Sims. Игра стремится предложить более глубокий реализм, но при этом разработчики готовы экспериментировать с фантастическими элементами. В недавнем публичном комментарии разработчики подтвердили, что в игре будут элементы паранармальщины. inZOI позволит игрокам увидеть и взаимодействовать с призраками, чей геймплей будет напрямую связан с системой кармы.
По словам геймдиректора проекта Хёнджун «Кджун» Ким, в основе механики загробной жизни будет репутация персонажа при жизни.
Мы хотим, чтобы призраки не отвлекали от основного игрового процесса, но при этом их появление было достаточно увлекательным.
— заявил Ким в официальном Discord-сервере проекта.
Если персонаж (Zoi) умирает с положительной кармой, он спокойно отправляется в загробный мир. Однако те, кто совершал плохие поступки, могут застрять между мирами и остаться призраками. Им придется исправлять свои ошибки, чтобы обрести покой. На старте раннего доступа игроки не смогут управлять призраками, но смогут взаимодействовать с ними в определенных условиях. Полноценный геймплей за призраков появится только в будущих обновлениях.
Дальнейшая проработка призраков будет происходить уже после релиза. Однако в текущей версии они могут появляться в определенное время при соблюдении условий
— уточнил геймдиректор.
Разработчики не исключают, что в будущем в игру могут добавить и другие сверхъестественные элементы или существ.
Сначала мы сосредоточены на создании реалистичной жизни, но в будущем мне бы хотелось исследовать и более фэнтезийные элементы.
— добавил разработчик
Игрокам, привыкшим к сверхъестественным персонажам в The Sims 4, это может показаться необычным подходом. В то время как EA выпускает дополнения с вампирами и оборотнями, inZOI предлагает интегрировать мистику в основную систему игры без отделения в отдельные DLC.
inZOI выйдет в раннем доступе 28 марта 2025 года.
Надеюсь, что призраков можно будет воскрешать, как в Sims 4.
Лучшие СИМС это римка(жаль графон подкачал), там конечно не то что бы были призраки, но зато есть зомби!(+вампиры, мутанты, скелеты, пришельцы, оборотни, псионики, девочки-улитки, андроиды, канибалы и т.п.) И их можно пристрелить/сожрать/поработить/распилить на органы/промыть мозги/завербовать!
Да, римка это лучшие симсы.
...обои в домике тоже можно выбирать.
Неплохо. Радует, а то одна повседневка, не очень весело. Мне своей повседневки реальной хватает) Наверное, после призраков вампиры появятся или азиатские какие-нибудь страшилки.
призраки это не страшное, самое страшное в этом реалистичном симуляторе жизни это 0ниме человечки
Так призраки не реалистичны. А пишете что симулятор реалистичный. Несостыковочка.
Они существуют
таблетки пей
Это как повышение зряплаты, многие в неё верят но мало кто видел ))
надеюсь они будут отключаемые
А почему бы и нет- сказали разработчики (типа)
Хотелось бы еще, чтобы ввели стелс убийства как в Manhunt и уровни жестокости убийств.
А порн откровенный там будет? С блекджеком и шлюхами?
модеры за день до релиза накидают )
Нужно, чтоб в один момент персонаж начал нервно оглядываться по сторонам, схватил камеру и начал истерить в монитор игрока.
"Вытащи меня от сюда! Помоги!"
И периодически к концу дня присаживался у стенки, посматривал в камеру с недовольным выражением и спрашивал, что-то в духе: Ну как, весело наблюдать?
Это Вам не призраки ломающие умывальник.
Реалистичном-призраки. Eбaнaтcтвo для школьников как оно есть