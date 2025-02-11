В реалистичном симуляторе жизни inZOI будут призраки

Корейский симулятор жизни inZOI уже называют самым амбициозным конкурентом The Sims. Игра стремится предложить более глубокий реализм, но при этом разработчики готовы экспериментировать с фантастическими элементами. В недавнем публичном комментарии разработчики подтвердили, что в игре будут элементы паранармальщины. inZOI позволит игрокам увидеть и взаимодействовать с призраками, чей геймплей будет напрямую связан с системой кармы.

По словам геймдиректора проекта Хёнджун «Кджун» Ким, в основе механики загробной жизни будет репутация персонажа при жизни.

Мы хотим, чтобы призраки не отвлекали от основного игрового процесса, но при этом их появление было достаточно увлекательным.

— заявил Ким в официальном Discord-сервере проекта.

Если персонаж (Zoi) умирает с положительной кармой, он спокойно отправляется в загробный мир. Однако те, кто совершал плохие поступки, могут застрять между мирами и остаться призраками. Им придется исправлять свои ошибки, чтобы обрести покой. На старте раннего доступа игроки не смогут управлять призраками, но смогут взаимодействовать с ними в определенных условиях. Полноценный геймплей за призраков появится только в будущих обновлениях.

Дальнейшая проработка призраков будет происходить уже после релиза. Однако в текущей версии они могут появляться в определенное время при соблюдении условий

— уточнил геймдиректор.

Разработчики не исключают, что в будущем в игру могут добавить и другие сверхъестественные элементы или существ.

Сначала мы сосредоточены на создании реалистичной жизни, но в будущем мне бы хотелось исследовать и более фэнтезийные элементы.

— добавил разработчик

Игрокам, привыкшим к сверхъестественным персонажам в The Sims 4, это может показаться необычным подходом. В то время как EA выпускает дополнения с вампирами и оборотнями, inZOI предлагает интегрировать мистику в основную систему игры без отделения в отдельные DLC.

inZOI выйдет в раннем доступе 28 марта 2025 года.