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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 416 оценок

В реалистичном симуляторе жизни inZOI будут призраки

Gutsz
Новости

Корейский симулятор жизни inZOI уже называют самым амбициозным конкурентом The Sims. Игра стремится предложить более глубокий реализм, но при этом разработчики готовы экспериментировать с фантастическими элементами. В недавнем публичном комментарии разработчики подтвердили, что в игре будут элементы паранармальщины. inZOI позволит игрокам увидеть и взаимодействовать с призраками, чей геймплей будет напрямую связан с системой кармы.

По словам геймдиректора проекта Хёнджун «Кджун» Ким, в основе механики загробной жизни будет репутация персонажа при жизни.

Мы хотим, чтобы призраки не отвлекали от основного игрового процесса, но при этом их появление было достаточно увлекательным.

— заявил Ким в официальном Discord-сервере проекта.

Если персонаж (Zoi) умирает с положительной кармой, он спокойно отправляется в загробный мир. Однако те, кто совершал плохие поступки, могут застрять между мирами и остаться призраками. Им придется исправлять свои ошибки, чтобы обрести покой. На старте раннего доступа игроки не смогут управлять призраками, но смогут взаимодействовать с ними в определенных условиях. Полноценный геймплей за призраков появится только в будущих обновлениях.

Дальнейшая проработка призраков будет происходить уже после релиза. Однако в текущей версии они могут появляться в определенное время при соблюдении условий

— уточнил геймдиректор.

Разработчики не исключают, что в будущем в игру могут добавить и другие сверхъестественные элементы или существ.

Сначала мы сосредоточены на создании реалистичной жизни, но в будущем мне бы хотелось исследовать и более фэнтезийные элементы.

— добавил разработчик

Игрокам, привыкшим к сверхъестественным персонажам в The Sims 4, это может показаться необычным подходом. В то время как EA выпускает дополнения с вампирами и оборотнями, inZOI предлагает интегрировать мистику в основную систему игры без отделения в отдельные DLC.

inZOI выйдет в раннем доступе 28 марта 2025 года.

18
15
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Mr Malfoy

Надеюсь, что призраков можно будет воскрешать, как в Sims 4.

3
smallhell

Лучшие СИМС это римка(жаль графон подкачал), там конечно не то что бы были призраки, но зато есть зомби!(+вампиры, мутанты, скелеты, пришельцы, оборотни, псионики, девочки-улитки, андроиды, канибалы и т.п.) И их можно пристрелить/сожрать/поработить/распилить на органы/промыть мозги/завербовать!
Да, римка это лучшие симсы.
...обои в домике тоже можно выбирать.

3
Ceiv

Неплохо. Радует, а то одна повседневка, не очень весело. Мне своей повседневки реальной хватает) Наверное, после призраков вампиры появятся или азиатские какие-нибудь страшилки.

2
Альбиберчери

призраки это не страшное, самое страшное в этом реалистичном симуляторе жизни это 0ниме человечки

0
Stepan Bratuhin

Так призраки не реалистичны. А пишете что симулятор реалистичный. Несостыковочка.

0
Jarvis666

Они существуют

0
rtnrwv Jarvis666

таблетки пей

2
Север65 Jarvis666

Это как повышение зряплаты, многие в неё верят но мало кто видел ))

-2
ViciousZeshan

надеюсь они будут отключаемые

0
Steve22733

А почему бы и нет- сказали разработчики (типа)

0
Pirat13666

Хотелось бы еще, чтобы ввели стелс убийства как в Manhunt и уровни жестокости убийств.

0
Pastofarian

А порн откровенный там будет? С блекджеком и шлюхами?

0
Animario

модеры за день до релиза накидают )

2
Animario

Нужно, чтоб в один момент персонаж начал нервно оглядываться по сторонам, схватил камеру и начал истерить в монитор игрока.

"Вытащи меня от сюда! Помоги!"

И периодически к концу дня присаживался у стенки, посматривал в камеру с недовольным выражением и спрашивал, что-то в духе: Ну как, весело наблюдать?

Это Вам не призраки ломающие умывальник.

0
besnovaty1986

Реалистичном-призраки. Eбaнaтcтвo для школьников как оно есть

0