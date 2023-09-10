Полная версия roguelike-шутера Ira выйдет на ПК в октябре ©

Nicalis объявила, что roguelike-шутер Ira, разработанный ABShot, выйдет из раннего доступа Steam и будет полностью выпущен на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store 3 октября 2023 года.

В Ira игроки берут на себя роль Ён, бесстрашной молодой девушки, которая отправляется в героический поиск, чтобы противостоять безжалостным силам Хаоса. Игрокам, вооруженным мощными способностями древнего бога и ее верных апостолов, поручена важнейшая миссия: вернуть разбросанные фрагменты грозного кристалла Ира. Восстановление этого кристалла — единственный способ победить Хаос и возвестить столь необходимую эпоху спокойствия.

Ira предлагает обширный арсенал, насчитывающий более 150 луков, что позволяет игрокам участвовать в битвах с точностью и персонализацией. Используя различные луки, каждый из которых предлагает уникальный боевой опыт, геймеры смогут адаптировать стратегию и тактику для преодоления множества проблем и противников.

Однако разнообразные бонусы, доступные на протяжении всей игры, выделяют Ira среди других. Геймеры могут собирать различные бонусы, каждый со своим набором активных и пассивных эффектов, улучшающих игровой процесс и предлагающих широкий спектр стратегических возможностей для противостояния непрекращающейся угрозе Хаоса. Ira обещает увлекательное и сложное приключение, которое увлечет игроков любого уровня подготовки.