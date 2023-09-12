Для приключенческой головоломки Islands of Insight стартовал плейтест в Steam ©

Behavior Interactive и Lunarch Studios объявили об открытом игровом тесте Islands of Insight в Steam. До 21 сентября игровой тест станет первой возможностью для игроков погрузиться в эпическое путешествие, полное головоломок, исследований и открытий, а также поделиться своими отзывами. Для тех, кому интересно, чего им ожидать во время игрового теста, Behavior Interactive также выпустила новый трейлер игрового процесса, в котором более подробно рассматривается Islands of Insight и её основные функции.

Трейлер геймплея Islands of Insight демонстрирует множество величественных пейзажей и загадочных головоломок, которые определяют основной игровой процесс. От загадок перспективы до лабиринтов, логических задач и экологических проблем — трейлер демонстрирует богатое разнообразие головоломок, которые заполняют каждый уголок этого мирного мира.

«Каждая из наших головоломок тщательно продумана и тщательно продумана, чтобы ее было интересно найти и решить, и ее было приятно найти и решить», — добавляет Райлэнс. «Они также различаются по сложности, что делает игру одновременно приятной для новичков и увлекательной для более опытных любителей головоломок».

В рамках открытого плейтеста участники смогут: