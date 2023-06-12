Геймплейный трейлер очаровательной головоломки Islands of Insight от Behaviour Interactive ©

Многопользовательская адвенчура с элементами головоломки от Behaviour Interactive и Lunarch Studios ранее известная, как Project S получила новое название и зрелищный трейлер. Как объявили разработчики во время PC Gaming Show 2023, теперь проект будет именоваться Islands of Insight. Игроков ждет эпичное приключение в красивом фэнтезийном мире, а геймплейный игры можно увидеть в опубликованном ниже трейлере.

Islands of Insight переносит игроков на Острова Прозрения. Это эпическая игра-головоломка с общим миром, в которой вы играете за Искателя в мирном путешествии, исследуя и решая головоломки в оживленном обширном открытом мире.

Особенности игры:

Мир, полный головоломок. Игрокам предлагается искать и решать головоломки в каждом уголке огромного мира. Разгадывание этих головоломок, тщательно продуманные, позволят развлечь игроков и бросить вызов любителям сложных испытаний.

• Исследование и открытие. Игроки также откроют для себя обширное царство величественной красоты, природных чудес и вневременной архитектуры, свободно и в своем собственном темпе. Они смогут бродить по миру пешком или расправить крылья, чтобы парить над ним.

• Общий опыт. Те, кто примут участие в этом уникальном опыте, разделят чувство открытий с другими людьми в оживленном открытом мире. Они смогут взаимодействовать и сотрудничать, решая головоломки вместе с друзьями и другими онлайн-игроками, или наслаждаться этим спокойным приключением в одиночку.

Головоломка Islands of Insight заявлена к релизу на ПК через цифровой магазине Steam.