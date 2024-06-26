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Islands of Insight 13.02.2024
Адвенчура, Логические, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
5.3 10 оценок

В Steam стартовала раздача головоломки Islands of Insight

monk70
Новости

Издательство Behavior Interactive объявило сегодня, что стандартную версию Islands of Insight, приключенческой игры-головоломки, разработанной студией Lunaarch, можно бесплатно получить на ПК в Steam с 26 по 27 июня до 20:00 по московскому времени. Всё, что вам нужно сделать, это зайти на страницу игры в Steam и нажать на кнопку "Добавить на аккаунт".

Сегодня студия также объявила, что 9 июля выйдет патч, который добавит в игру оффлайн-режим, поскольку на данный момент она доступна только онлайн.

«Поисковики, мы очень рады сообщить, что наш офлайн-режим заработает 9 июля! Это дополнение дает вам, нашим преданным игрокам и новым игрокам больше свободы в выборе островов и наших прекрасных головоломок. Благодаря автономному режиму вам больше не нужно быть привязанным к Интернету. Вы можете испытать Islands of Insight, не беспокоясь о ненадежном соединении и задержках. Наш офлайн-режим полон головоломок. В этом режиме такое же количество и разнообразие биомов и головоломок, как и в онлайн-версии. Головоломки также будут возрождаться, и вы сможете выполнять ежедневные квесты.

Islands of Insight – игра-головоломка с общим миром, действие которой происходит в фантастическом мире, наполненном древними чудесами и природой. Этот мирный мир плавучих островов, полный загадочных головоломок, которые нужно разгадать, секретов, которые нужно открыть, и прекрасных пейзажей, которые нужно исследовать, является идеальным местом для отдыха. Отправляйтесь в желаемое приключение между головоломками, всегда в своем собственном темпе.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ahnx

В онлайн-игры играйте сами. Нет оффлайн-режима? В топку.

2
monk70

А если чуть нижу прочитаешь, то узнаешь, что 9 июля выйдет патч с офлайн-режимом.

2
Ahnx monk70

Вот когда выйдет, тогда можно будет говорить. А пока говорить не о чем.

0
monk70 Ahnx

))) Да дело твоё, только тогда раздачи уже не будет.

0