В Steam стартовала раздача головоломки Islands of Insight

Издательство Behavior Interactive объявило сегодня, что стандартную версию Islands of Insight, приключенческой игры-головоломки, разработанной студией Lunaarch, можно бесплатно получить на ПК в Steam с 26 по 27 июня до 20:00 по московскому времени. Всё, что вам нужно сделать, это зайти на страницу игры в Steam и нажать на кнопку "Добавить на аккаунт".
Сегодня студия также объявила, что 9 июля выйдет патч, который добавит в игру оффлайн-режим, поскольку на данный момент она доступна только онлайн.
«Поисковики, мы очень рады сообщить, что наш офлайн-режим заработает 9 июля! Это дополнение дает вам, нашим преданным игрокам и новым игрокам больше свободы в выборе островов и наших прекрасных головоломок. Благодаря автономному режиму вам больше не нужно быть привязанным к Интернету. Вы можете испытать Islands of Insight, не беспокоясь о ненадежном соединении и задержках. Наш офлайн-режим полон головоломок. В этом режиме такое же количество и разнообразие биомов и головоломок, как и в онлайн-версии. Головоломки также будут возрождаться, и вы сможете выполнять ежедневные квесты.
Islands of Insight – игра-головоломка с общим миром, действие которой происходит в фантастическом мире, наполненном древними чудесами и природой. Этот мирный мир плавучих островов, полный загадочных головоломок, которые нужно разгадать, секретов, которые нужно открыть, и прекрасных пейзажей, которые нужно исследовать, является идеальным местом для отдыха. Отправляйтесь в желаемое приключение между головоломками, всегда в своем собственном темпе.
В онлайн-игры играйте сами. Нет оффлайн-режима? В топку.
А если чуть нижу прочитаешь, то узнаешь, что 9 июля выйдет патч с офлайн-режимом.
Вот когда выйдет, тогда можно будет говорить. А пока говорить не о чем.
))) Да дело твоё, только тогда раздачи уже не будет.