Продажи кооперативного приключения It Takes Two достигли 20 миллионов копий

Hazelight Studios и Electronic Arts отмечают новую веху продаж своего знаменитого кооперативного приключения It Takes Two.

Согласно новому объявлению, опубликованному в социальных сетях, по всему миру уже продано более 20 миллионов копий It Takes Two. Это побудило Hazelight выразить огромную благодарность миллионам игроков.

It Takes Two была продана тиражом более 20 миллионов!!! Вы лучшие фанаты в мире, то, как вы приняли нашу игру, просто поражает! Мы так благодарны каждому из миллионов и миллионов, которые наслаждались временем с Коди и Мэй.

Эта цифра выросла с 16 миллионов копий 26 марта 2024 года.

It Takes Two вышла для Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Origin в марте 2021 года, а затем на Nintendo Switch в ноябре 2022 года.