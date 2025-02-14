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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.7 681 оценка

Создатель It Takes Two высказался об экранизации игры

Simple Jack

Три года назад Hazelight Studios объявила о том, что их кооперативный экшен-платформер It Takes Two получит экранизацию. Сообщалось, что в фильме примет участие Дуэйн Джонсон, а сценаристами выступят авторы киноадаптаций Sonic the Hedgehog. С тех пор о проекте не поступало никаких новостей. Глава компании Джозеф Фарес решил высказаться о судьбе фильма.

По словам разработчика, даже он не знает о состоянии проекта. Фарес говорит, что большинство переговоров в Голливуде ничем не заканчиваются: идеи обсуждаются, но не реализуются. Таким образом, у экранизации It Takes Two есть все шансы оказаться в «производственном аду», как и многие другие адаптации видеоигр, среди которых Watch Dogs, Borderlands и будущий фильм по BioShock.

Тем не менее, Джозеф Фарес всё ещё поддерживает идею выпустить фильм по It Takes Two на больших экранах, но в ближайшее время этого точно не произойдёт:

«Много разговоров, мало действий», — говорит он. «Я не знаю, что там происходит — надеюсь, что что-то всё-таки выйдет. Это было бы здорово. Но мои ожидания невелики. Нужны люди, которые действительно способны воплощать идеи в жизнь.»

Разработчик также заявил, что если бы его привлекли к производству картины, она бы точно вышла, причём производство не заняло бы много времени:

«Если бы я взялся за экранизацию, то довёл бы проект до релиза. Мне просто нужно пару месяцев в Лос-Анджелесе — и всё будет готово. У меня нет на это времени, но если бы был шанс, я бы справился. Это моя работа.»

Фарес также опроверг участие Дуэйна Джонсона в качестве одного из главных героев фильма по It Takes Two. Он заявил, что, скорее всего, актёр даже не знает, о чём будет этот фильм.

Напомним, что с момента релиза It Takes Two в 2021 году игра продалась тиражом более 20 миллионов копий и завоевала несколько наград «Игра года» от различных изданий, включая приз The Game Awards 2021.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
GullibleCelia

Спасибо не надо. Мы с мужем так и не смогли пройти игру. Жестоко убивать невинных персонажей в такой милой игре - садизм какой-то. Сцены насилия показаны максимально мерзко и отталкивающе. То пылесосу высосать глаза, который умоляет о пощаде, то рвать на части милого слоника, который хотел предложить нам угощение. И всё это подается, как норма. Что за больные фетиши были в головах у сценаристов - неизвестно.

-1
Maksimys Flether

В том то и прикол был что, родители не понимали что творили и хотели лишь добраться до дочки чтобы стать людьми, а потом уже когда поняли что это не работает то и дошло до того что пришлось исправляться.

1
stalker0072008

Больше таких жестких сцен в игре нет) Зря остановились.

Это реально становление героев. И да...

Спойлер

...потом они чинят данные вещи.

1
SkyraX

лучше бы ктото экранизировал to the moon

-2