Новый трейлер космической стратегии IXION рассказывает про обновление, добавившее новые уровни сложности ©

IXION, отмеченная наградами научно-фантастическая/градостроительная игра от Kasedo Games & Bulwark Studios, недавно получила новое обновление, в котором представлены четыре полностью настраиваемых уровня сложности. Бесплатное обновление дает полный контроль начинающим администраторам, которые ищут новый дом для человечества среди звезд.

Наряду с рядом исправлений и улучшений, обновление представляет три новых варианта сложности наряду с предполагаемым режимом сложности «по умолчанию» из игры, выпущеной в декабре прошлого года:

Путешествие: для игроков, которые хотят насладиться игровым сюжетом, и рекомендуется для тех, кто не знаком с жанром градостроительных симуляторов.

По умолчанию: предполагаемый опыт IXION, рекомендуется для игроков, знакомых с градостроителями.

Вызов: безжалостная борьба за выживание; этот режим предназначен для администраторов, которые действительно хотят проверить свои навыки.

Также доступен четвертый полностью настраиваемый уровень сложности, в котором игроки могут настраивать различные игровые механики по своему вкусу. Эти настраиваемые параметры также можно настроить в середине игры, если игрокам нужно изменить темп.