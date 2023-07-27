Jagged Alliance 3 получила хвалебный трейлер и демоверсию ©

Две недели назад Jagged Alliance 3 ворвалась на игровую сцену, покорив сердца тысяч игроков, жаждущих приступить к миссии по освобождению Гранд Чиена. Haemimont Games и THQ Nordic выпустили хвалебный трейлер игры и объявили о выпуске демоверсии в Steam.

Мы были очень рады видеть, как сотни создателей контента берут на себя задачу освоить игру, и ошеломлены положительными отзывами, поступающими от игроков по разным каналам. Мы хотим воспользоваться моментом, чтобы выразить нашу искреннюю благодарность: спасибо всем, кто уже погрузился в мир Jagged Alliance 3.

Гранд Чиен, страна с богатыми природными ресурсами и глубокими политическими разногласиями, погрузилась в хаос, когда избранный президент пропал без вести, а военизированная группировка, известная как «Легион», захватила контроль над сельской местностью. Теперь семья президента собрала все свои ресурсы, включая соглашение с могущественной корпорацией Adonis, чтобы нанять группу опытных наемников, которым поручено найти президента и восстановить порядок в стране.

В Jagged Alliance 3 выберите из огромного количества наемников со своими уникальными личностями, причудами и предысториями. Затем выходите и исследуйте Grand Chien, знакомясь с новыми людьми, зарабатывая деньги, расширяя свою команду и, в конечном итоге, принимая собственные решения, которые решат судьбу страны.