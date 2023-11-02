Jagged Alliance 3 получила новые ролики с демонстрацией консольного управления

Стратегическая игра Jagged Alliance 3 выйдет на консолях 16 ноября. Некоторые игроки могут задаться вопросом: как пошаговая стратегия будет управляться на консолях? Чтобы ответить на этот вопрос, THQ Nordic подготовила содержательные видео, предлагающие всесторонний взгляд на игровой процесс Jagged Alliance 3 и точно демонстрирующие, как она работает с контроллером.
Jagged Alliance 3 будет доступна как на PlayStation 4, так и на PlayStation 5, а также на Xbox One и Xbox Series S/X 16 ноября. Функциональность многопользовательской игры будет межпоколенческой, что позволит игрокам PlayStation 4 объединяться со своими друзьями на PlayStation 5, а пользователям Xbox One — объединять усилия с игроками Xbox Series S/X.
Нудная игра,больше суток не осилиЛ