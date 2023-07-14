Тактическая игра Jagged Alliance 3 вышла на ПК

Тактическая игра Jagged Alliance 3 стала доступна на ПК. Возьмите под свой контроль освободительную кампанию, тщательно разработайте свой стратегический подход, завербуйте своих любимых наемников и проведите их через захватывающие тактические пошаговые столкновения. Погрузитесь в атмосферу захватывающего боевика 90-х, наполненного запоминающимися остротами, гнусными противниками и симфонией пуль, наполняющих воздух.
Гранд Чиен, страна с богатыми природными ресурсами и глубокими политическими разногласиями, погрузилась в хаос, когда избранный президент пропал без вести, а военизированная группировка, известная как «Легион», захватила контроль над сельской местностью. Теперь семья президента собрала все свои ресурсы, включая соглашение с могущественной корпорацией Адонис, чтобы нанять группу опытных наемников, которым поручено найти президента и восстановить порядок в стране.
В Jagged Alliance 3 выберите из огромного количества наемников со своими уникальными личностями, причудами и предысториями. Затем выходите и исследуйте Гранд Чиен, знакомясь с новыми людьми, зарабатывая деньги, расширяя свою команду и, в конечном итоге, принимая собственные решения, которые решат судьбу страны.
уже в гоге есть
Пните, когда на трекере появится.
Появилось
Пнул,они без защиты,такие за 10 минут выкладывают.
Уже качаю)
Уже есть, можно качать смело. Но я жду 22 чтобы купить в стиме. Так что до 22 можно и поиграть пока что в пиратку. )
Мне Сайлент Шторм всегда больше нравился.
Да, тоже классная была тема
Тут и разрушаемость вроде есть и еще всякое интересное. Так что оно ближе к SS чем к JA2.