Тактическая игра Jagged Alliance 3 вышла на ПК ©

Тактическая игра Jagged Alliance 3 стала доступна на ПК. Возьмите под свой контроль освободительную кампанию, тщательно разработайте свой стратегический подход, завербуйте своих любимых наемников и проведите их через захватывающие тактические пошаговые столкновения. Погрузитесь в атмосферу захватывающего боевика 90-х, наполненного запоминающимися остротами, гнусными противниками и симфонией пуль, наполняющих воздух.

Гранд Чиен, страна с богатыми природными ресурсами и глубокими политическими разногласиями, погрузилась в хаос, когда избранный президент пропал без вести, а военизированная группировка, известная как «Легион», захватила контроль над сельской местностью. Теперь семья президента собрала все свои ресурсы, включая соглашение с могущественной корпорацией Адонис, чтобы нанять группу опытных наемников, которым поручено найти президента и восстановить порядок в стране.

В Jagged Alliance 3 выберите из огромного количества наемников со своими уникальными личностями, причудами и предысториями. Затем выходите и исследуйте Гранд Чиен, знакомясь с новыми людьми, зарабатывая деньги, расширяя свою команду и, в конечном итоге, принимая собственные решения, которые решат судьбу страны.