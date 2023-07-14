Jagged Alliance 3 14.07.2023
7.6 162 оценки

Тактическая игра Jagged Alliance 3 вышла на ПК

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monk70
Новости

Тактическая игра Jagged Alliance 3 стала доступна на ПК. Возьмите под свой контроль освободительную кампанию, тщательно разработайте свой стратегический подход, завербуйте своих любимых наемников и проведите их через захватывающие тактические пошаговые столкновения. Погрузитесь в атмосферу захватывающего боевика 90-х, наполненного запоминающимися остротами, гнусными противниками и симфонией пуль, наполняющих воздух.

Гранд Чиен, страна с богатыми природными ресурсами и глубокими политическими разногласиями, погрузилась в хаос, когда избранный президент пропал без вести, а военизированная группировка, известная как «Легион», захватила контроль над сельской местностью. Теперь семья президента собрала все свои ресурсы, включая соглашение с могущественной корпорацией Адонис, чтобы нанять группу опытных наемников, которым поручено найти президента и восстановить порядок в стране.

В Jagged Alliance 3 выберите из огромного количества наемников со своими уникальными личностями, причудами и предысториями. Затем выходите и исследуйте Гранд Чиен, знакомясь с новыми людьми, зарабатывая деньги, расширяя свою команду и, в конечном итоге, принимая собственные решения, которые решат судьбу страны.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Dark3DX

уже в гоге есть

0
Moridine

Пните, когда на трекере появится.

-2
fa1kem

Появилось

1
samosan

Пнул,они без защиты,такие за 10 минут выкладывают.

0
Moridine samosan

Уже качаю)

0
Dimples samosan

Уже есть, можно качать смело. Но я жду 22 чтобы купить в стиме. Так что до 22 можно и поиграть пока что в пиратку. )

-1
Комментарий удален
tvorog8088

Мне Сайлент Шторм всегда больше нравился.

-3
saiditsme

Да, тоже классная была тема

2
digitalkid

Тут и разрушаемость вроде есть и еще всякое интересное. Так что оно ближе к SS чем к JA2.

0